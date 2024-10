„Zahnfee aus Berlin“: Metalband „Weimar“ stürmt mit lauterbachkritischem Song die Charts

Böhmermann und der Spiegel haben versucht sie zu canceln, hat eher so semi funktioniert: Die Indie-Metalband Weimar steigt mit „1331“ auf 1 der deutschen Albumcharts ein. Hier das Ende des Videos zur Single „Hexenjagd“.

Unser Tweet des Tages von Henning Rosenbusch:

Album „Hexenjagd“ erschienen

Hier kann man das neue Album bestellen: WEIMAR ONLINESHOP

Und hier gibt es dazu einen weiteren umfassenderen Vorgeschmack:

Addendum: Journalistische Offenlegung zu Vorwürfen des „Spiegel“:

Die Band räumt zu den Vorwürfen des „Spiegel“ ein, „dass zwei Bandmitglieder Ende der 1990er bis Ende der 2000er der rechtsextremen Szene in Thüringen angehört haben, sich aber mittlerweile davon gelöst haben. Sie distanzieren sich in dem Statement zudem ausdrücklich von „Gewalt, Extremismus jedweder Form, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Homophobie und dem fatalen, sich bis heute zu wiederholen scheinenden Irrglauben der Geschichte, dass manche Menschen besser seien als andere“. Außerdem verweisen sie auf ihre wohltätigen Projekte zugunsten gesundheitlich benachteiligter Kinder, den Opfern von Gewalt und zuletzt den Erdbebenopfern in der Türkei und Syrien. (Quelle)