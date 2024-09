Schaut mal, wer da Wahlempfehlungen gibt

Jüngst hat uns Edeka ja, in alter totalitaristischer Tradition, indirekte Wahlempfehlungen gegeben, pünktlich zur Wahl im Osten. Zeit, einmal den geschichtlichen Hintergrund von Edeka aufzublättern. Hier u. a. Ausschnitte aus einem Beitrag von Phoenix:

Tja – Geld stinkt nicht. Und am besten heult es sich immer mit den Wölfen in der Regierung, nicht mit der Opposition, nicht mit kritischen Minderheiten, immer mit den Einflussreichen, von denen man sich Vorteile erhofft.

Bilder sagen mehr als 1000 Worte:

Bei der moralischen Bewertung ist Edeka Schlusslicht!

Und auch DAS haben wir nicht vergessen!

Geld stinkt nicht

Wie so viele Unternehmen, versucht auch Edeka, sich an die Hetze gegen politische Minderheiten (alte deutsche Tradition) anzuhängen. Wobei diese Strategie nicht ungefährlich ist, denn sicherlich wird niemand bei Edeka kaufen, nur weil es politisch in seinem Sinne Position bezieht. Aber viele Leute werden vielleicht NICHT mehr bei Edeka kaufen. Aus Kenntnis der Geschichte. Weil es immer auf totalitäre Systeme hindeutet, wenn Unternehmen sich so rückgratlos zur Regierung bekennen.