Pavel Durov, der Gründer und CEO der verschlüsselten Messaging-App Telegram, wurde am Samstagabend verhaftet, wie französische Medien berichten. Gastbeitrag von Dr. Peter F. Mayer

Der Vorfall ereignete sich auf dem Flughafen Le Bourget, als Durov in Begleitung eines Leibwächters und einer Frau aus seinem Privatjet ausstieg. Durov, der die französisch-russische Doppelstaatsbürgerschaft besitzt und 39 Jahre alt ist, war gerade aus Aserbaidschan gekommen.

Die Festnahme erfolgte durch Angehörige der GTA (Gendarmerie des Luftverkehrs) aufgrund eines französischen Durchsuchungsbefehls. Dieser Durchsuchungsbefehl, der vom OFMIN der nationalen Direktion der französischen Kriminalpolizei ausgestellt wurde, stützte sich auf den Vorwurf, dass die Betriebsstrategien von Telegram – insbesondere die fehlende Zensur und die mangelnde Zusammenarbeit mit den Zensuranforderungen der Strafverfolgungsbehörden sowie Funktionen wie Wegwerf-Telefonnummern und Kryptowährungstransaktionen – indirekt illegale Aktivitäten unterstützen.

Anklage wegen Terrorismus, Narkotika, Verschwörung, Betrug und Geldwäsche

Nach seiner Verhaftung wurde Durov von Ermittlern der ONAF (Nationales Amt für Betrugsbekämpfung) in Polizeigewahrsam genommen. Er sollte am Samstagabend einem Untersuchungsrichter vorgeführt werden, der am Sonntag möglicherweise mehrere Anklagen gegen ihn erheben wird, unter anderem wegen Terrorismus, Narkotika, Verschwörung, Betrug und Geldwäsche.

Ein Ermittler äußerte sich gegenüber TF1/LCI zuversichtlich: „Pavel Durov wird in Untersuchungshaft landen, das ist sicher. Auf seiner Plattform hat er unzählige Verbrechen und Vergehen zugelassen, für die er nichts tut, um sie zu mäßigen oder zu kooperieren.“

Die jüngste Verhaftung von Pavel Durov ist nur die jüngste in einer Reihe von Herausforderungen, mit denen Telegram konfrontiert ist, ein verschlüsselter Messaging-Dienst, der für seine strengen Datenschutzrichtlinien bekannt ist. In den letzten Wochen wurde die Plattform von verschiedenen Regierungen und Aufsichtsbehörden verstärkt angegriffen, weil sie behaupteten, dass eine Politik der freien Meinungsäußerung illegale Aktivitäten begünstige.

Im Mittelpunkt der Kontroverse stehen die Verschlüsselungsprotokolle und Datenschutzfunktionen von Telegram, die nach Ansicht der Behörden kriminelle Ermittlungen behindern und die Verbreitung illegaler Inhalte ermöglichen.

Kürzlich hatte Durov im Interview bei Tucker Carlson berichtet, der FBI habe versucht ihn zu bestechen, damit sie über eine Hintertür Zugriff auf die Inhalte bekommen. Durov hatte das Ansinnen abgelehnt. Durov hatte vor Telegram den Facebook Konkurrenten VK gegründet. Es war und ist eines der größten in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion und heute auch überaus beliebt bei kritischen Geistern aus dem Westen. Ich bin hier auf VK zu finden.

Totalitäres Klima führte zu einem extremen Ansteigen der User-Zahlen

Die Nutzerzahlen von Telegram sind aufgrund des Versprechens einer sicheren Kommunikation vor allem in Regionen mit einem undemokratischen und autoritären politischen Klima stark angestiegen. Telegram gewinnt seit 2020 enorm viele User dazu, derzeit etwa 2,5 Millionen täglich, wie Durov im Interview mit Tucker anmerkte. Grund sind die gute Verschlüsselung und kein Zugriff für Geheimdienste und andere Schnüffler. Dazu bietet es viele komfortable Funktionen an, wie etwa automatische Übersetzungen von Fremdsprachen in besserer Qualität als Google, etwa gleich gut wie DeepL. Auch TKP hat schon seit Jahren einen eigenen, gut besuchten Channel.

Trotz des Drucks von der Politik hat Telegram seine Richtlinien stets verteidigt und den Datenschutz der Nutzer als oberstes Ziel genannt. Die Weigerung der Plattform, Hintertüren für die staatliche Überwachung einzurichten oder Nutzerdaten weiterzugeben, hat in mehreren Ländern zu rechtlichen Auseinandersetzungen geführt.

Tiefgreifende Auswirkungen in mehreren Bereichen

Darüber hinaus wurde die Verwendung von Wegwerf-Telefonnummern und die Unterstützung von Kryptowährungstransaktionen auf Telegram kritisiert, da sie möglicherweise kriminellen Aktivitäten einen Schleier der Anonymität verleihen.

Diese Funktionen sind zwar bei Verfechtern des Schutzes der Privatsphäre beliebt, werden aber von den Strafverfolgungsbehörden häufig als Hindernisse im Kampf gegen die digitale Kriminalität angeführt.

Die Verhaftung von Durov stellt eine bedeutende Eskalation in der weltweiten Debatte über das Gleichgewicht zwischen Privatsphäre und Sicherheit dar und könnte tiefgreifende Auswirkungen in mehreren Bereichen haben:

Erstveröffentlichung bei tkp. Hier geht es weiter.