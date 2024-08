Englands Gesinnungsdiktatur: Christin wegen Beten im öffentlichen Raum verhaftet

(Unser Mitteleuropa) Großbritannien ist auf dem besten Weg zu einer Orwellschen Woke-Diktatur: In den letzten Wochen wurden Hunderte Gegner einer globalistischen Einwanderungspolitik zu drakonischen Freiheitsstrafen von teils mehreren Jahren verurteilt. Mittlerweile ist es sogar ein Verbrechen, im öffentlichen Raum still zu beten…

Eine Frau wurde zweimal verhaftet und angeklagt, weil sie in der Nähe einer Abtreibungsklinik still gebetet hatte – wie lokale Medien berichteten:

WATCH!

British police are now interrogating women for the crime of silently praying in her head while on the street. Literal thought crime.

They gave her a penalty notice.

SHARE – This is tyranny 👇pic.twitter.com/JuTZomoHOx

— PeterSweden (@PeterSweden7) August 11, 2024