(David Berger) Noch zwei Wochen sind es bis zur Landtagswahl in Thüringen und alle Umfragen sagen der AfD unter dem viel gescholtenen Björn Höcke – ähnlich wie in Sachsen – einen haushohen, bislang für die Außenseiterin unter den Parteien einen einmaligen Sieg voraus. Hinter der AfD kommt erst mal gar nichts, denn die von Mario Voigt angeführte CDU liegt in manchen aktuellen Umfragen fast 10 Prozent hinter der AfD.

Daran konnte bislang die sich schamlos auf Kindesmissbrauch oder peinlich auf den Namen von Mettbrötchen und der Frage nach Zucker oder Salz im Kaffee konzentrierende Wahlkampfkampagne Voigts etwas ändern.

Höcke und der gleichgeschaltete MDR

Und vermutlich wird es den Herausforderern Höckes auch nichts nutzen, dass gestern der von uns zwangsfinanzierte Staatsfunk in einem Talk mit den Spitzenkandidaten der Parteien selbst zum Wahlkampf schritt und Höcke permanent in einer Weise ins Wort fiel.

Die Sendung FAKT IST, hat Björn Höcke nochmal alle Gründe geliefert, den Medienstaatsvertrag zu kündigen. Die MDR Moderatoren, haben offensichtlich selbst Wahlkampf geführt. Von Anfang bis Ende eine bodenlose Unverschämtheit. Die Thüringer dürften das auch so sehen. pic.twitter.com/VKDlm4A2br — Theresa Finn 🇩🇪 (@Theresa_Finn_) August 16, 2024

Gerade in „Dunkeldeutschland“ ist die Erinnerung an mit dem der Diktatur der selbst ernannten Demokraten gleichgeschalteten „Journalismus“ noch so präsent, dass man jetzt dort nun erst recht weiß, was man wählen sollte. Zumindest unter denen, denen das „Nie wieder ist jetzt“ ein echtes Anliegen ist. Und wenn man Thüringen wirklich etwas Gutes tun will, statt auf die leeren, morgen vergessenen Wahlkampfversprechen naiv zu vertrauen.

Nach oben hin offene Cringy-Level

Das nach oben hin inzwischen komplett offene Cringy-Level der MDR-Moderatoren wurde freilich nur noch von einem überboten. Sie ahnen es schon! Von Mario Voigt. Der brachte nämlich seine Jubelperser als Klatschhäschen gleich selbst mit zur MDR-Wahlarena und ließ sich hier vor Kameras gefaked feiern. Ähnlich trat vor vielen Jahren schon mal einer vor Fans im Wahlkampf auf und als die Kamera anging, bettelte er „Ihr müsst jetzt klatschen“. Der sah sich nach einem furchtbaren Wahldebakel bei der Bundestagswahl auch von seiner Partei schnell aufs Abstellgleis geschoben.

Unser Tweet des Tages:

Fleischgewordenes Symbol des grünen Niedergangs

Und wer es noch etwas Unterirdischer und zudem auch noch geschmacklos perfide will, der sollte zu den Grünen in Thüringen, näher auf Kathrin Göring-Eckhard schauen. Und sich den genialen heutigen Kontrafunk-Kommentar von Frank Wahlig dazu anhören. Hier spricht ein Journalist, der jahrelang an prominenter Stelle für die ARD gearbeitet hat.

Wenn meine Generation ihm zuhört, kommt bei nicht wenigen die Erinnerung an Hanns Joachim Friedrichs auf. Und konstatiert im Vergleichen, dass seither – finanziert von unserer Zwangsabgabe – ein Presstituierten-Milieu entstanden ist, das ganz entscheidend für den Niedergang von Demokratie und offener Gesellschaft mit-verantwortlich ist.

Aber auch hier wird Höcke für Abhilfe sorgen, sollte nicht die Partei von Sahra Wagenkecht verhindern, dass Thüringen zur Avantgarde eines „neuen Deutschland“ mit alten Tugenden und Wohlstand wird. Einem Deutschland, das sich seiner Geschichte bewusst ist und deshalb für Frieden sorgt, statt sich in einen Krieg mit Russland zu werfen, nachdem man bereits mit seinen Waffenlieferungen den Tod tausender unschuldiger Menschen provoziert hat.

Nun aber Frank Wahlig:

Die ganze Sendung können Sie hier hören: KONTRAFUNK AKTUELL vom 16. August 2024

Umstrittener Doktor-Titel

Immerhin muss sich die Studienabbrecherin Göring-Eckard keine Sorgen wegen Plagiatsvorwürfen machen, wie das nun für Prof. Dr.(?) Mario Voigt aktuell wird. Hat doch der renommierte österreichische Kommunikationswissenschaftler Stefan Weber die TU Chemnitz vor Kurzem darüber per E-Mail darüber informiert, dass er in Voigts Dissertation 46 Plagiate gefunden habe. Weber hat sich seit vielen Jahren einen Namen als „Plagiatsjäger“ gemacht. Die Universität nimmt daher die Vorwürfe sehr ernst und hat sich an die Prüfung gemacht. Ob er für seinen Professorentitel überhaupt eine Habilitation vorgelegt hat und inwiefern diese eventuell auch wissenschaftliche Plagiate enthalten könnte, ist bislang noch nicht Thema.

