Bundesverwaltungsgericht kippt „Compact“-Verbot

(David Berger) In ihrem Kampf gegen die Pressefreiheit hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser nun eine herbe Niederlage erlitten. Das Bundesverwaltungsgericht hat soeben das von ihr intiierte Verbot für das von Jürgen Elsässer herausgegeben „Compact“-Magazin aufgehoben, das nun vorläufig wieder erscheinen kann.

Damit gab das Gericht dem Eilantrag der Anwälte von „Compact“-Herausgeber Jürgen Elsässer statt. Das Magazin darf somit bis zu der anstehenden, aber wohl ebenfalls zugunsten von „Compact“ ausfallenden Entscheidung im Hauptsache-Verfahren wieder erscheinen.

Das Gericht geht davon aus, dass erhebliche Zweifel bestehen, „ob angesichts der mit Blick auf die Meinungs- und Pressefreiheit in weiten Teilen nicht zu beanstandenden Beiträge in den Ausgaben des ‘COMPACT-Magazin für Souveränität’ die Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz verletzenden Passagen für die Ausrichtung der Vereinigung insgesamt derart prägend sind, dass das Verbot unter Verhältnismäßigkeitspunkten gerechtfertigt ist“.

Es gebe deutlich „mildere Mittel“ um tatsächlich verfassungsfeindliche Zeitschrift zu verbieten. So könnten die Behörden „presse- und medienrechtliche Maßnahmen, Veranstaltungsverbote, orts- und veranstaltungsbezogene Äußerungsverbote sowie Einschränkungen und Verbote von Versammlungen in den Blick zu nehmen“ – so das Gerichtsurteil.

Elsässer. „Der größte Triumph der Pressfreiheit in der Nachkriegsgeschichte“

Hier die erste Stellungnahme von Jürgen Elsässer, einem Mitarbeiter und seiner Frau:

#COMPACT siegt über #Faeser ! Hier die erste Stellungnahme von uns – Champagner ist geköpft! pic.twitter.com/GlNmTdaoFF — Jürgen Elsässer (@JurgenElsasser) August 14, 2024

