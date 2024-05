EILMELDUNG: Islamkritiker Stürzenberger niedergestochen – schwer verletzt

EILMELDUNG: Vor wenigen Minuten: Messer-Angriff bei Info-Stand! +++ Michael Stürzenberger angestochen, schwer verletzt. Polizei schießt auf Islamisten-Angreifer in Mannheim.

Bei einer Kundgebung des Islamkritikers Michael Stürzenberger in Mannheim am Marktplatz ist es soeben zu einer brutalen Messerattacke gekommen. Ein „südländisch aussehender“ Mann stach auf den 59-jährigen Stürzenberger ein.

Als die Personen am Stand Stürzenberg zur Hilfe eilten und die Polizei ihn stoppen wollte, ging der Täter mit dem Messer auch auf die Beamten zu und stach einen von ihnen nieder. Daraufhin wurde der Messermann von der Polizei niedergeschossen.

Das folgende Video ist für sensible Gemüter nicht zu empfehlen!

Terror attack at an anti-Islam stand in Munich. Initiator Michael Stürzenberger was attacked with a knife. Apparently also a policeman. The attacker was shot by the police. https://t.co/HzSd56LmGE pic.twitter.com/01RqrpCZtc

— Vadim Derksen (@realDerksen) May 31, 2024