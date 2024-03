„Girls Day“: Interesse der Mädchen an AfD-Angebot riesig

(David Berger) Das Interesse „an der AfD beim Girls Day ist so groß, dass wir die Anmeldungen bereits vor Wochen stoppen mussten. Deshalb will man uns wie bei TikTok auch hier aussperren. Nicht mit uns. Die Fraktion wird teilnehmen. Alle interessierten Mädchen sind uns willkommen!“ – so Thorsten Weiß, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses in unserem Tweet des Tages…

Der seit vielen Jahren angesetzte „Girls’ Day“ soll Mädchen Einblicke in männlich dominierte Berufswelten geben. Da wollte die auch die Berliner AfD-Fraktion mit dabei sein und lud zu diesem Tag ein:

„Nun entfernten die Veranstalter den Termin: Nach Einstufung als gesichert rechtsextrem: Koordinierungsstelle nimmt bundesweit alle Angebote der AfD von der „Girls‘ Day“-Homepage“ brüstet sich der „Tagesspiegel“, der schon ab 11. Februar Stimmung gegen die Freischaltung des AfD-Angebots auf der Koordinierungsseite des Girls Day macht.

Das Interesse an der #AfD beim #GirlsDay ist so groß, dass wir die Anmeldungen bereits vor Wochen stoppen mussten. Deshalb will man uns wie bei #TikTok auch hier aussperren. Nicht mit uns. Die Fraktion wird teilnehmen. Alle interessierten Mädchen sind uns willkommen! https://t.co/JLWAtU0dV3 — Thorsten Weiß, MdA (@WeissAfD) March 20, 2024

Tagesspiegel mit Fehlinformationen

Überraschenderweise entsprechen auch die Angaben des Tagesspiegel in mehreren Punkten nicht der Wahrheit: Für die angebliche „Einstufung als gesichert rechtsextrem“ fehl jeder Nachweis und auch das Angebot ist weiter auf der Seite des Girlsday anrufbar, wenn auch mit Warteliste, da die Nachfrage so enorm groß ist.

***

Als einem Portal, das sich für einen fairen Umgang mit der AfD einsetzt, wird PP die Arbeit schwer gemacht. Daher sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen! Auch die finanzielle. Wenn Sie unsere Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL (Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP