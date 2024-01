Heute hat im Bundestag die nächste Kanzlerin gesprochen

(David Berger) „Es brennt in Deutschland. Und diese Regierung aus überforderten Fehlbesetzungen und starrsinnigen Ideologen ist der Brandstifter. Sie können Deutschland nicht gut regieren, und sie wollen es nicht. Sie richten es lieber zugrunde. Diese Regierung hasst Deutschland!“ – so Alice Weidel in einer Aufsehen erregenden Rede heute im Bundestag

Während Millionen von Bundesbürgern die heutige Rede Alice Weidels, eine gekonnte Generalabrechnung mit der derzeitigen Ampel-Katastrophe, im Bundestag feiern, jaulen die getroffenen Hunde laut auf. So etwa Karl Lauterbach, der jammert:

„Der Redebeitrag von Alice Weidel heute im Plenum war hasserfüllt, ein verleumderisches Geschrei. Nicht nur die Inhalte der Rede knüpften an den Beginn des Nationalsozialismus an, sondern auch das populistische Keifen. Diese Rede nach der Auschwitz Gedenkstunde muss jeden wach machen.“

Immer mehr Bürger …

Solche Worte eines Politikers, der seit Jahren v.a. durch sein Belügen und Hinterslichtführen der Bevölkerung Schlagzeilen gemacht hat, können natürlich noch zusätzlich als besonders Lob für eine Alice Weidel gelten.

Und noch etwas: wie nicht zuletzt die Umfrageergebnisse zeigen, qualifiziert sich die AfD-Politikerin in den Augen von immer mehr Bürgern von Statement zu Statement immer mehr als die nächste Bundeskanzlerin.

Sie ist die Frau, unter deren Führung Deutschland die Wende hinbekommen könnte, die es dringend braucht und nach der sich so viele Bürger sehnen. Damit Deutschland endlich wieder das Land wird, in dem die Menschen gut und gerne leben.

***

Als regierungskritischem und AfD-freundlichem Portal wird PP die Arbeit derzeit auf besonders hinterhältig-perfidem Wege schwer gemacht. Daher sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen! Auch die finanzielle. Wenn Sie unsere Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP