Geht devot zum Totentanz – Gedichteter Widerstand

Die Erstveröffentlichung des Gedichts „Weltherrschaft“ von Helmut Matt hat eine große Resonanz ausgelöst. Und an PP wurde die Bitte herangetragen, doch eventuell noch weitere Gedicht zu bringe. Dem Wunsch kommen wir hier gerne nach (DB)

Gegen „Rechts“

„Rechts“ gilt es zu vernichten.

Man schießt aus allen Rohren

Auch Zeitungen berichten

Von Nazis vor den Toren.

Die Werbetrommel rühren.

Kritik wird nun verboten.

Man will die Masse führen,

Macht Menschen zu Idioten.

Gekaufte Intendanten,

Die Stimme ihres Herrn.

Bezahlte Demonstranten,

Benutzt man immer gern.

Nur Märchenwelt statt Klarheit.

Wiederholt man oft genug,

Wird aus dem Märchen Wahrheit,

Und was gut scheint ist Betrug.

Auch Fernsehbilder lügen

Und erfunden der Bericht.

Das Volk lässt sich betrügen

Erkennt die Lügen nicht.

Man glaubt zu demonstrieren,

Schwimmt schön mit in ihrem Strom.

Doch was sie zelebrieren,

Ist das denn nicht ein Pogrom?

Geschichte wiederholt sich,

Und folgt man dem Popanz,

Macht man das Nichts unsterblich,

Geht devot zum Totentanz.

Das Volk wird wieder verführt

Fehler sucht man stets bei Andern.

Und wenn das Volk das Falsche wählt,

Die Massen zu den Bösen wandern,

Dann wird dem Feind der Weg verstellt.

Nun bildet sich die Blockpartei.

Wird kein Angriffspunkt gefunden,

Ist das trotzdem einerlei:

Wird das Vergehen frei erfunden.

Demokratie ist in Gefahr,

Wird in der Tagesschau gesagt.

Was man dort zeigt, ist immer wahr.

Das Fernseh’n wird nicht hinterfragt.

Der Dissident wird denunziert

Der Feind, er ist nun klar erkannt.

Wird öffentlich mit Dreck beschmiert

Und aufgehetzt das ganze Land.

„Abschieben“ – Wenn der Scholz sagt,

Dann nur, weil es sich so gehört.

Erst wenn es auch der Gegner wagt,

Dann wird die freie Welt zerstört.

Was gut und demokratisch ist

Wird von der Ampel definiert.

Das Fernsehvolk, es glaubt den Mist.

Schon rennt es los und demonstriert.

Und wieder wird das Volk verführt.

Man schürt Hass und Intoleranz.

Wenn es nun gegen „Rechts“ marschiert,

Beginnt erneut der Totentanz.

Nie wieder

Nie nie wieder soll das passieren.

Man macht diese Fehler nicht mehr.

Nie mehr lässt das Volk sich verführen,

Nun haben die Hetzer es schwer.

Man glaubte an Freiheit im Denken.

Dass Wahrheit nun herrscht in der Welt.

Kein Regime soll uns je wieder lenken,

Und Aufmärsche nicht mehr gestellt.

Corona brachte die Wende.

Gehorsam war nun wieder Pflicht.

Freiheit war auf einmal zu Ende.

Nun zeigte der Hass sein Gesicht.

Da hilft ein gemeinsamer Feind.

Das Virus bestimmte das Sein.

Ganz fest war man im Glauben vereint:

Das Regime wird die Menschheit befrei‘n.

Nun wird unsre Welt bald verbrennen,

Der Feind heißt nun CO2.

Die Bedrohung muss man erkennen,

Vegan und Verzicht machen frei.

Nun wird auch die Sprache genommen.

Man gendert und ist ganz konform.

Auch so kann man Einheit bekommen:

Wer mitmacht ist Teil dieser Norm.

Unsre Einheitspartei herrscht im Land.

Ganz bös ist nur die AfD.

Die Macht gibt man nicht aus der Hand.

Wenn die weg sind, tun sie nicht mehr weh.

So will man den Gegner vernichten.

Man redet von rechter Gefahr.

Brandmauern wird man errichten.

Der Gegner hat kein gutes Haar.

„Der Faschismus steht vor den Türen“,

Berichtet das Fernsehen jetzt.

Die Menschen will man verführen,

Gegen Abweichler wird nun gehetzt.

Man fordert jetzt Demonstrationen,

Und ruft nun zum letzten Gefecht.

Für die Antifa darf es sich lohnen.

Sie verdienen dabei nicht schlecht.

Doch auch das Volk folgt ihren Lügen.

Die Regierung steuert es fern.

Sie lassen sich wieder betrügen

Dem Fernseh‘n gehorchen sie gern.

Die AfD wird dämonisiert,

Man bewirft den Gegner mit Kot.

Wer damit sein Gesicht verliert,

Ist am Ende nichts als ein Idiot.

Von Matt sind bereits zwei Gedichtbände veröffentlicht: „Alle Gehorchen! Wir nicht! Gereimtes über Ungereimtes“, 130 Seiten, BoD-Verlag, 9,90 € – „Eure Zeit ist um. Widerstand in Versen“, 130 Seiten, BoD-Verlag, 9,95 € Beim Autor unter kontakt@helmutmatt.de auch signiert zu beziehen. Porto: 1,80 €.