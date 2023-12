Historisch: AfD-Kandidat gewinnt erstmals Oberbürgermeisterwahl

Tim Lochner ist heute zum neuen Oberbürgermeister von Pirna gewählt worden. Selbst parteilos, kandidierte er für die AfD und gewann mit einem deutlichen Vorsprung vor den anderen beiden Kandidierenden. Damit ist Lochner der erste AfD-Oberbürgermeister Deutschlands.

„Kurz vor Weihnachten und dem Jahreswechsel kann die sächsische AfD noch einen großen Erfolg feiern. Bei der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters von Pirna setzte sich der AfD-Kandidat Tim Lochner am Abend mit 38 Prozent gegen seine beiden Mitbewerber durch. Die CDU-Politikerin Kathrin Dollinger-Knuth kam auf 31 Prozent, der Kandidat der Freien Wähler, Ralf Thiele, auf 30 Prozent.

53-jähriger Tischlermeister

Im ersten Wahlgang konnte Lochner 32 Prozent der Wähler für sich gewinnen, während die Kandidaten von CDU und FW auf 20 beziehungsweise 23 Prozent kamen. Der Kandidat der Grünen und SPD sowie ein Einzelbewerber kamen auf jeweils rund zehn Prozent. Beobachter rechneten Lochner daher gute Chancen aus, die Wahl zwei Wochen später am heutigen Abend zu gewinnen.

Der 53-jährige Tischlermeister, der kein AfD-Mitglied ist, war bereits vor sieben Jahren als Einzelkandidat angetreten. Die Stadt Pirna hat rund 40.000 Einwohner und liegt an der Elbe, südöstlich von Dresden. Die Wahlbeteiligung lag bei ungefähr 54 Prozent.“ (Quelle)

Hinzukommt: Die „Alternative für Deutschland“ stellt mit sechs Mitgliedern schon seit 2019 die stärkste Fraktion im Pirnaer Stadtparlament.

Sieg für die Demokratie

Bei der Wahl handelt es sich um ein historisches Ereignis, vor dem viele Vertreter der Altparteien Angst hatten. Denn nach dem ersten AfD-Landrat in Sonneberg und dem AfD-Bürgermeister in Raguhn-Jesnitz stellt diese Wahl in ihren Augen einen erneuten Tabubruch dar. SPD, Grüne und andere Linke jammern „Katastrophe“, sind „bestürzt“, beschimpfen Pirna als „Nazi-Hochburg“.

Und die CDU sieht 2024 das „Endspiel um die Demokratie“ kommen. Ganz Unrecht hat sie dabei nicht. Denn zugleich kann das Ergebnis der Wahl als Sieg für die Demokratie bezeichnet werden:

„Eine Besonderheit dieser Wahl ist, dass es in diesem 2. Wahlgang 3 Kandidaten gab. Es war also nicht möglich, dass sich eine Allparteien-Anti-AfD-Koalition hinter dem anderen Kandidaten versammelt, selbst wenn dieser die letzte Wurst ist. Und insofern ist diese Wahl ein Sieg für die Demokratie, denn die beiden unterlegenen Kandidaten haben ihre Stimmen ehrlich bekommen, nicht nur als Anti-Stimmen, und der stärkste Kandidat hat am Ende gewonnen.“ (Peter Borbe)

Dieser Betrag stellt den neuen OB vor:

Historisches Ergebnis

Alice Weidel gehörte zu den ersten Gratulanten: „Gratulation nach Pirna! AfD-Kandidat Tim Lochner wurde dort mit großem Abstand zu seinen Konkurrenten zum ersten AfD-Oberbürgermeister gewählt. Danke an die vielen Wähler, die dieses für die AfD historische Ergebnis möglich gemacht haben!“

Christoph Berndt in einer ersten Reaktion: „Glückwunsch, Tim Lochner, Glückwunsch AfD Sachsen! Es tut sich was im Land. Die Parteien vom Kartell können sich frischmachen. 2024 werden wir ihnen richtig einheizen!“

