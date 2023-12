Gedenkstätte Breitscheidplatz: Opfergedenken zwischen Mülltonnen

(David Berger) Nach wie vor besser bewacht als unsere Landesgrenzen präsentiert sich auch in diesem Jahr wieder der Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. Die Gedenkstätte an die Opfer vom 19. Dezember 2016 zwischen Mülltonnen und verborgen unter Schneematsch.

Besser lässt sich der Umgang der Bundesregierung und der Berliner Landesregierung mit den Opfern des LKW-Anschlags auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz nicht visualisieren als mit der gegenwärtigen Ansicht der Gedenkstätte, die man an einer Treppe am Breitscheidplatz eingerichtet hat: Zwischen zwei Mülltonnen, verloren wirkend in schmutzig gewordenem Schneematsch ein paar Grablichter…

Zwischen Mülltonnen

Unser trauriges Foto der Woche aktuell (05.12.2023) vom Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz:

Diese Diashow benötigt JavaScript.

Weihnachtsmärkte besser bewacht als unsere Grenzen

Und für alle, die nach der Sicherheit des Weihnachtsmarktes fragen: natürlich sollen nach wie vor alle möglichen Sperren, Boller usw. Sicherheit vortäuschen, wo keine sein wird, so lange die Wurzeln des Terrors nicht bekämpft werden. Daher mein kurzes Statement dazu:

***

Dass PP trotz anhaltenden Widerstands auf verschiedenen Ebenen weitermachen kann, ist den treuen Lesern zu verdanken, die mich finanziell unterstützt haben. Ihnen an dieser Stelle mein ganz großes Dankeschön!

PAYPAL (Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung