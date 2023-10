Bis vor kurzem „Nazi-Hetze“, jetzt „Tagesthemen-PC“: Schnappatmung bei den Grünen

(David Berger) Der totale Glaubwürdigkeits-Bankrott der linksgrünen Blase wird immer deutlicher. Die Zustimmungswerte zur AfD steigen in nie gekannte Höhen, die Bevölkerung will von Merz‘ und Wagenknechts Brandmauern nichts mehr wissen. Und auch beim Staatsfunk konnte man jüngst den Eindruck gewinnen, dass er „Persilscheine“ für die anstehende Wende sammeln möchte.

„Die Ampel-Regierung will abgelehnte Asylbewerber jetzt konsequenter abschieben. Beim Wählerklientel der Grünen und Offenherzigen dürfte das für ziemlich Schnappatmung sorgen 😉 Mein allererster Meinungsbeitrag gestern in den ARD“, so Julia Ruhs zur Präsentation ihres Tagesthemen-Kommentars auf X:

Die Ampel-Regierung will abgelehnte #Asylbewerber jetzt konsequenter abschieben. Beim Wählerklientel der Grünen und Offenherzigen dürfte das für ziemlich Schnappatmung sorgen 😉 Mein allererster Meinungsbeitrag gestern in den ARD #Tagesthemen.#Migration #Flüchtlinge pic.twitter.com/ANJ8ihcb31 — Julia Ruhs (@juliaruhs) October 26, 2023

„Erfrischende Exotin“

Julia Ruhs ist trimediale Reporterin beim BR und arbeitet in der Redaktion Landespolitik und BR24 TV. Sie hat in Passau, Rom und Regensburg Demokratie- und Kommunikationswissenschaft studiert und danach ein Volontariat beim BR absolviert. „Jung, konservativ und bei der ARD“ – so titelte die Berliner Zeitung vor einigen Monaten ein Porträt über sie.

Und der Cicero schrieb: „Konservativ-liberal gesinnte Nachwuchsjournalisten haben in den ARD-Anstalten oftmals keinen leichten Stand. Die konservative BR-Volontärin Julia Ruhs ist eine von ihnen. Im Gespräch mit der erfrischenden Exotin sprachen wir über politische Voreigenommenheit in den öffentlich-rechtlichen Anstalten, ihre Kritik am Gendern und das gefährliche Erstarken aktivistischer Journalisten.“

Was, wenn die Konservativen am Drücker sind?

Dieter Hetze kommentiert den jüngsten Vorgang gekonnt und mit einer Mahnung, die ich an die linke Blase schon vor ein paar Jahren richtete, als diese das NetzDG von Heiko Maas bejubelte: „Tja liebe „Progressive“ Eurer liebstes Kind, der staatsferne & unabhängige ÖRR, ist vielleicht gar nicht staatsfern. Sondern ein unausgewogenes & aufgeblähtes Konstrukt, das immer in Horn der aktuellen Mehrheitsmeinung bläst. Damit die nächste GEZ-Erhöhung auch durchkommt und ja nicht reformiert werden muss. Was glaubt Ihr, wie der ÖRR in Zukunft berichten wird, wenn Konserven am Drücker sind?“