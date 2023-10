AfD-Chef Chrupalla auf Wahlkampfveranstaltung angegriffen und ins Krankenhaus gebracht

AfD-Chef Tino Chrupalla wurde soeben auf einer AfD-Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt stark verletzt und in einem Krankenwagen mit Blaulicht ins Krankenhaus gebracht.

Noch ist unklar, ob der AfD-Chef Tino Chrupalla bei einer AfD-Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt Opfer eines Anschlags wurde. Aber vieles deutet darauf hin. Feststeht inzwischen: Auf der Wahlkampfverantsaltung gab es „einen Vorfall“ und Chrupalla wurde mit einem Krankenwagen und Blaulicht ins Krankenhaus gebracht.

In diesem Krankenwagen wird unser AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla davon transportiert nach einem Angriff in Ingolstadt. Hoffentlich werden die Täter bald geschnappt und bestraft. pic.twitter.com/9F6z1Q08el — Reimond Hoffmann 🇩🇪 (@ReimondHoffmann) October 4, 2023

„Brisante Begegnung“

Ein Sprecher der Polizei bestätigte der JUNGEN FREIHEIT, „daß derzeit ein Einsatz vor Ort laufe. Unklar ist, ob es sich um einen Angriff auf den Politiker handelt. Chrupalla sei augenscheinlich unverletzt gewesen, berichtet der örtliche Donaukurier.

Laut dem Blatt gab es in Sicht- und Hörreichweite eine Gegendemonstration, die unter anderem von CSU, Linkspartei und SPD unterstützt wird.“

Der Donaukurier sprach zuvor bereits davon, dass Chrupalla angesichts der Gegendemonstration eine „brisante Begegnung“ erwarte.

Die Polizei will noch keine genaueren Angaben machen, ermittelt auf Hochtouren. Die PNP dazu: „Immer weitere Polizisten kommen zum Theaterplatz, teils in zivil, fotografieren einen schwarzen Mercedes mit Blaulicht im Innern und Berliner Kennzeichen – das Dienstfahrzeug von Chrupalla. Die Beamten sind im Hintergrund der Veranstaltung aktiv, tauschen sich an den Streifenwagen und auf der anderen Straßenseite aus, telefonieren – schauen sich Videos an von Zuschauern.“

Augenzeugen berichten PP, dass der Angriff durch zwei junge Männer mit einer Spritze mit Nadel erfolgt sein soll. Was sich in der Spritze befand. ist noch unklar. Chrupalla soll aber kurz danach zusammengebrochen sein und wurde daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die JF hat bereits ein Foto veröffentlicht, dass die beiden mutmaßliichen Täter zeigen soll:

Da sind die zwei pic.twitter.com/MlLi2CzSzD — Friedrich von Stolzenberg ✌🏻 (@RealBamBam92) October 4, 2023

Boehringer: „Tätlicher Angriff“

Der stellv. Bundesvorsitzende Peter Boehringer:

„Auf einer Wahlkampfveranstaltung der AfD in Ingolstadt kam es heute zu einem tätlichen Vorfall gegen den Bundessprecher unserer Partei, Tino Chrupalla. Dieser ist deshalb in ein Krankenhaus gebracht worden, wo sich sein Gesundheitszustand derzeit noch in der Klärung befindet. Sobald nähere Einzelheiten bekannt sind, werden wir darüber informieren.“

Richtungsweisende Rede des Bundespräsidenten

Die Sicherheitslage für AfD-Politiker ist seit Jahren prekär, hat sich aber in den letzten Monaten deutlich verschärft: Sie werden als „Ungeziefer“, als Untermenschen, als Volksschädlinge beschimpft: AfD-Politiker und ihre Wähler. Zuletzt hat der Bundespräsident in einer Rede zur Geburtstagsfeier des Grundgesetzes selbst die Wähler der AfD in die Nähe von Schwerkriminellen gerückt, die keine mildernden Umstände verdienen.

Boris Reitschuster zu dem Angriff auf Chrupalla: „Die vermeintlichen Demokratie-Verteidiger haben mit ihrem Hass und ihrer Hetze eine Situation geschaffen, wo ihre Kritiker um ihre Gesundheit und ihr Leben fürchten müssen. Und kein Aufschrei und keine Solidarität von den selbsternannten „Guten“. Es ist einfach nur noch gruselig. Und schizophren.“

Prof. Max Otte ebenso auf den Punkt: „Tino Chrupalla nach einem Angriff im Krankenhaus, Alice #Weidel wegen Morddrohungen abgetaucht, Timm Kellner wegen „Majestätsbeleidigung“ verurteilt (er hatte Annalena Baerbock „dumm“ genannt). Wer jetzt noch nicht verstanden hat, dass wir in einem totalitären System leben, versteht es nicht mehr.“