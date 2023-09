Zündelnde Dummheit: Baerbock provoziert in den USA schweren Konflikt mit China

(David Berger) Nach der Kriegserklärung gegen Russland, nun ein erneuter schwerer Faux Pas von Annalena Baerbock, der schlimme Folgen für Deutschland haben wird: in einem Interview mit Fox-News beschimpft sie den chinesischen Präsidenten Xi als „Diktator“.

Auf ihrem USA-Trip lässt Annalena Baerbock auch diesmal wieder kein Fettnäpfchen aus. Absoluter Höhepunkt ihr Interview mit Fox-News, in dem sie bezüglich des Ukraine-Konflikts ihre übliche Kriegsrhetorik, mit der sie bereits vor geraumer Zeit Russland im Namen Deutschlands den Krieg erklärte, beibehielt. Und den chinesischen Präsidenten Xi,, in einem dahingerotzten Nebensatz und ohne danach gefragt zu werden, als „Diktator“ beschimpfte:

„Die Ukraine muss gewinnen“

„Die Ukraine muss gewinnen, denn wenn Russland gewinnen würde, was wäre das für ein Zeichen für die anderen Diktatoren dieser Welt, wie Xi, den Staatspräsidenten Chinas“

(c) Twitter/ X

Baerbocks eigentliches Anliegen war jedoch, auf die USA, besonders die Republikaner, im Sinne einer Verlängerung des Ukraine-Krieges durch neue Waffenlieferungen einzuwirken. Was in den USA den Eindruck erweckte, sie sei Außenministerin der Ukraine.

Kaum Interesse an Baerbock

Und – weil kaum Interesse an einem Treffen mit Baerbock bei republikanischen Politikern bestand – über ein Interview bei Fox-News die guten Chancen Trumps wieder Präsident zu werden, zu minimieren. Auch insgesamt fanden Baerbocks Aussagen n den USA aber kaum Interesse. Ihr Interview bei Fox-News war bezeichnenderweise eigebettet in einen Bericht über Außerirdische in Mexiko und über den sich ausweitenden Sohn Hunter von Präsident Biden. Zudem kam es gleich zweimal zu einer technischen Panne.

Neben dem Kopfschütteln über ihre toxischen Aussagen zu Xi, nahm man ihre groteske Einmischung in den Wahlkampf eher mit Humor auf: „Sie scheint wirklich der Meinung zu sein, die US-Politik und den Vorwahlkampf beeinflussen zu können“, so ein X-User verwundert.

