Französischer Nationalfeiertag: Vive la France, vive la liberté!

(David Berger) Unsere französischen Nachbarn feiern heute ihren jährlichen Nationalfeiertag: Schwestern und Brüder aus Frankreich und überall in der Welt, lasst uns gemeinsam für die Freiheit kämpfen. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.

Mit einem Lied und den Worten der Sängerin Chloé wünsche wünsche ich „all unseren Brüdern und Schwestern in Frankreich, die seit Jahren für die Freiheit kämpfen, einen frohen Nationalfeiertag. Es lebe Frankreich, es lebe die Freiheit.“

…qui se battent depuis des années pour la liberté

„Nos Sœurs et frères de France et de partout dans le monde, luttons ensemble pour la liberté. Liberté, égalité, fraternité. Je souhaite une bonne fête nationale à tous nos frères et sœurs de France qui se battent depuis des années pour la liberté. Vive la France, vive la liberté.“