20,5 % für AfD: Faeser will AfD-Verbotsverfahren

(David Berger) Nicht nur die Landratswahl von Sonneberg, auch die in die Höhe schnellenden Umfragewerte der AfD bei der Sonntagsfrage sorgen für Panik bei den Altparteien. In diesem Zusammenhang plant Innenministerin Faeser offensichtlich ein AfD-Verbotsverfahren und hat Haldenwang indirekt dazu aufgefordert, ihr eine Vorlage dazu zu geben.

In der Sonntagsfrage erreicht die AfD Umfragewerte auf Rekordhöhe und in Sonneberg wurde der erste AfD-Landrat gewählt. Unter den Altparteien geht Panik um. Doch statt über einen Strategiewechsel im Umgang mit einer demokratisch gewählten Partei nachzudenken, greift man auf jene Konzepte zurück, die sich bereits als wirkungslos erwiesen haben, ja ist fest entschlossen, diese noch zu intensivieren.

Demokratieverachtend gegen den Willen der Wähler

Gegen den Willen der Wähler will man zudem an der komplett ideologischem Wahnsinn geschuldeten Energiewende festhalten – koste es, was es wolle: „Allein Habeck sagte, daß er an der Energiewende festhalten wolle und Baerbock sei es egal, was ihre Wähler in Deutschland denken. Die CDU/CSU ist für viele auch keine Alternative, da sie in vielen wichtigen Punkten (Migration und Energiepolitik) kaum von der Ampel zu unterscheiden ist. So kam zu den Äußerungen des Präsidenten des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, die sinngemäße Antwort von Bundesinnenministern Nancy Faeser auf die Frage eines Journalisten: Ein AfD-Verbotsverfahren wäre möglich, sobald Haldenwang eine Vorlage dazu gibt.“ (Rundbrief „Freie Welt“)

Das Magazin Cicero hat in diesem Zusammenhang berichtet, dass – kaum bemerkt von der Öffentlichkeit Innenministerin Nancy Faeser (SPD) am Rande der Pressekonferenz mit Thomas Haldenwang zur Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2022 ein mögliches Verbotsverfahren gegen die AfD angekündigt hat.

Faeser verlässt sich auf Haldenwang