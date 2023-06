Dresden: Über 10.000 Menschen für Freiheit und Frieden auf der Straße

Der große Protestspaziergang zum 17. Juni hat über 10.000 Menschen auf die Straße gebracht – am Altmarkt konnten Passanten fast 25 Minuten zusehen, wie die Menschenmassen an ihnen vorbeiliefen.

Auf zahlreichen Transparenten und Schildern wurde der Austritt aus der NATO und Frieden in Europa gefordert, nicht fehlen dufte natürlich auch die Forderung nach der Bestrafung der Verantwortlichen für die Coronamaßnahmen in Deutschland.

Und natürlich, gerade an einem solchen Tag, auch die grundsätzliche Förderung nach Freiheit. Dazu wehten Friedens- und Sachsenfahnen, ein beeindruckendes Bild des Widerstandes.

AfD-Politiker Hilse spricht

Organisiert wurde die Großdemo von Dresdner Querdenkern rund um Marcus Fuchs (40), um den Jahrestags des Volksaufstandes in der DDR vom 17. Juni 1953 würdig und mit Gegenwartsbezug zu feiern. Einer der Höhepunkte der Demo, die über das Terrassenufer, die Steinstraße und die Wilsdruffer Straße zum „Haus der Presse“ führte, war eine Rede des AfD-Bundestagsabgeordneten Karsten Hilse (58).

Am „Haus der Presse“ ertönten die bekannten, lautstarken „Lügenpresse“-Rufe. Vermutlich nicht ganz zu Unrecht, wenn man sich die Berichterstattung auf den gleichgeschalteten Medien betrachtet. So titelte etwa „Blick.de“: „Querdenken-Demo sorgt mit tausenden Teilnehmern für massive Verkehrsbehinderungen.

Der einzige Satz, der dabei inhaltlich etwas bot, verkam dabei durch die Erwähnung von angeblichen „Teilnehmern aus der Neoinazi-Szene“ zu reiner Propaganda: „Die Demonstranten, darunter auch Mitglieder der Neonazi-Szene, kritisieren die Corona-Maßnahmen und fordern das Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine sowie den deutschen Austritt aus der NATO.“

AfD Sachsen und CDU erinnern an die Helden des 17.Juni

Auch die AfD Sachsen erinnerte mit einer Kranzniederlegung an die Helden des 17. Juni:

„Um an die Helden des 17. Juni 1953 zu erinnern, versammelten wir uns heute an der Panzerkette in Dresden und legten Kränze nieder zu Ehren der Freiheitskämpfer von damals. Auch heute gilt es wieder, für die Freiheit aufzustehen und alle neototalitären Tendenzen in unserer Gesellschaft zurückzudrängen“, so die AfD Sachsen.

Da wollte die CDU-Fraktion im Dresdner Stadtrat nicht untätig bleiben und ließ wissen: „Der 17. Juni 1953 war ein Schicksalstag für die Menschen der DDR. Der Wunsch nach Freiheit und Mitbestimmung, der sich in spontanen Massenkundgebungen manifestierte, wurde durch das Regime blutig niedergeschlagen. Viele, die damals für eine bessere Gesellschaft auf die Straße gingen, verloren ihre Freiheit oder sogar ihr Leben. Es ist uns daher eine Herzensangelegenheit, die historische Bedeutung dieses Datums, des 17. Juni, zu würdigen. Gemeinsam mit Dresdnerinnen und Dresdnern haben wir als CDU-Stadtratsfraktion und CDU Dresden bei einer Kranzniederlegung an der Panzerkette auf dem Postplatz, den Opfern des Volksaufstandes zu gedacht und den Mut der Menschen gewürdigt.

Eine Handvoll Pseudo-Antifaschisten

Die als Gegendemo unter dem Motto „Antifaschistische Republik Neustadt – Tanzdemo“ auf dem Alaunplatz stattfindende Kundgebung zog deutlich weniger Demonstranten an. Etwa 500 Polizisten sorgten für eine reibungsfreien Verlauf der Kundgebungen.

