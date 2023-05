So sollten deutsche Pässe verteilt werden…

(David Berger) Was Jan Böhmermann auf der Minusleiste der Comedy einfährt, das kriegt er auf der Plusleiste hin: Nicolai Binner. Ich habe ihn vor Kurzem in Berlin live bei einer Stand up- Comedy- Show erleben dürfen: das Publikum, das tatsächlich bunter als bunt war, ließ die Wände vor lauter Lachen wackeln!

Hier sein neuestes Video:

Berliner Staatsanwaltschaft gegen Comedy

Und wer Binner nur dem Namen nach kennt und über sein Engagement für Demokratie und Grundrechte und gegen Lockdown und Impfzwang noch nichts gehört hat, für den gibt es dieses Video: