Glückwunsch: Der „dicke Pitter“ wird 100

(David Berger) Nicht nur gebürtige Kölner bekommen eine Gänsehaut, wenn sie vor dem Dom stehen und der dicke Pitter, die dem hl. Petrus geweihte Glocke an hohen Festtagen, wenn an Fronleichnam das Allerheiligste in den Hohen Dom zurückkehrt oder wenn ein Papst stirbt, erklingt. Heute feiert die Glocke ihren 100. Geburtstag.

Die Petersglocke gehört zum Kölner Dom wie der Dom zu Köln. Als Nachfolgerin der Kaiserglocke hängt der „dicke Pitter“ wie die Kölner ihn gerne nennen seit 1923 im Glockenstuhl…

Ab 20 Uhr wird die Glocke zu ihrem Geburtstag heute läuten und daraufhin alle weiteren Domglocken gratulierend einstimmen. Ein Muss für jeden Kölner!