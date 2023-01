Lauterbach präsentiert neue RKI-Spezialeinheit gegen Bioterrorismus

(David Berger) Immer wenn man denkt, es geht nicht mehr bekloppter, kommt Karl Lauterbach und legt noch eines drauf. Gestern hat er auf Twitter seine neue Spezialeinheit gegen Bioterrorismus“ vorgestellt.

Deutschland muss jederzeit auf Bioterrorismus vorbereitet sein. Eine Spezialeinheit des RKI kann bundesweit eingreifen. Ihr habe ich heute aus aktuellem Anlass gedankt. Sie schützen unser Leben. Der Ausbau des Teams läuft ebenfalls schon länger. Das zahlt sich jetzt aus. pic.twitter.com/RPuTlhhmw6 — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) January 10, 2023

Vertrauenswürdig

Das ohnehin enorme Vertrauen der Bevölkerung in Gesundheitsminister Lauterbach dürfte dadurch gerade in deinem sensiblen Bereich erneut steigen: Mit ihren Masken und den schwarzen Klamotten vom Prime-Markt wirken die vier Männer und drei Frauen etwas wie eine in Pension gegangene Clique aus dem „Schwarzen Block“ der Antifa.

Hier können wir sicher sein, dass diese Spezialeinheit des RKI bei den drohenden Anschlägen des Bioterrorismus schnell und wirksam eingreifen und uns perfekt schützen wird! Aus Liebe zum deutschen Volke!