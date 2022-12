Weihnachten 2022 in der Irrenanstalt Deutschland

(David Berger) „Leise rieselt der Schnee!“ Nein, weiße Weihnachten fällt aus. Stattdessen heißt es dieses Jahr: „Leise stirbt die BRD / Werte und Wohlstand adé / Dummheit klebt auf dem Asphalt / In Deutschland, der Irrenanstalt“

Alien’s Best Friend beschreibt sich selbst auf seinem YouTube-Kanal so: „Wir machen hochwertige, kritische Musik, die wir selber komponieren, produzieren und mit Videos bestücken. Dazu unsere Intermezzi des Tages. Das sind kleine, kritische, dem Zeitgeschehen angepasste Coverstückchen aus allen Genres. Immer draußen in unserem Garten.“

Mein absolutes Highlight des Monats ist der Song „Leise stirbt die BRD“ – passend zu Weihnachten eine Umdichtung von „Leise rieselt der Schnee“.

Leise stirbt die BRD / Werte und Wohlstand adé / Dummheit klebt auf dem Asphalt / In Deutschland, der Irrenanstalt

Wokeness im Größenwahn Links-Grün / mit Binde am Arm Terror in Gutmensch-Gestalt / O Deutschland, du Irrenanstalt

Bald schon ist es vollbracht / Die Impflüge brav mitgemacht / Statt nachdenken gendern sie halt / In Deutschland, der Irrenanstalt

Leise stirbt die BRD / Kriegslust durch Einfalt entsteht / Hört nur wie närrisch es schallt / Aus Deutschland, der Irrenanstalt

