Scholz lacht über Energiesorgen der Menschen

(David Berger) Erinnern Sie sich noch? Als Armin Laschet aus unbekannten Gründen in einem privaten Gespräch am Bühnenhintergrund im Ahrtal lachte, wurde ihm das im Wahlkampf der Hypokrisis und Lügen zum Verhängnis. Sein Herausforderer hat sich nun in einem eindeutigen Zusammenhang vor Lachen nicht mehr eingekriegt. Die Empörung der Dauerempörten sucht man nun freilich vergebens.

Der „Deutschlandkurier“ schreibt: “ Dieser Tage stand Scholz im niedersächsischen Gifhorn zum vierten Mal Rede und Antwort. Gekommen waren 130 handverlesene Gäste. Im Gedächtnis bleiben wird die Veranstaltung allerdings wegen einer „Bürgersorge“, mit der Scholz nicht im Gespräch konfrontiert wurde, sondern von der er aus heiterem Himmel selbst erzählte und über die er sich lustig machte.

Der Clip ging viral in den sozialen Medien. Der frühere CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak teilte das kurze Video auf seinem Twitter-Account und schrieb: „Der Bundeskanzler lacht die Menschen aus.“

Bundeskanzler lacht die Menschen aus

Unser Tweet des Tages:

Der Bundeskanzler lacht die Menschen aus. pic.twitter.com/RHPtKK4dwb — Paul Ziemiak (@PaulZiemiak) November 6, 2022

