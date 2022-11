„Tagesschau“ beschimpft politisch inkorrekte Twitter-User als zu „verprügelnde Ratten“

(David Berger) Die „Tagesschau“ hat Angst, dass politisch inkorrekte Menschen in Zukunft auf Twitter wie „Ratten (Tippfehler im Original, d. Red.) aus ihren Löchern kriechen dürfen. Twitter kann nur relevant bleiben, wenn genau diese Ratten – um im Marktplatzbild zu bleiben – in ihre Löcher zurück geprügelt werden.“ – so die Tagesschau im Nazisprech.

Dass Menschen, die eine andere als die Regierungsmeinung vertreten auf faschistoide Weise in Deutschland straffrei entmenschlicht werden und man sie „ins Gas schicken“ will, ist uns seit der Corona-Hysterie schmerzlich bewusst geworden. Die „Tagesschau“ erreicht nun ein neues Level, das dem des „Stürmers“ so nahe kommt, dass ein Unterschied kaum mehr bemerkbar ist.

Nach der Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter geht bei den Mainstreammedien die Angst um: Werden Sie nun die sein, die als Fakenewsverbreiter zensiert werden? Die deren Hassrede nun auf einmal auch als Hassrede gilt. Diese Angst gebiert Formen, die ihresgleichen in der Geschichte demokratischer Rechtsstaaten vergeblich suchen.

Ratten müssen in ihre Löcher zurück geprügelt werden

Von dieser Angst zeigt auch ein Kommentar auf der Website der „Tagesschau“, „der dabei allerdings komplett aus dem Ruder läuft. Twitter-Nutzer mit unliebsamen Meinungen („rassistisch oder verschwörerisch“) werden als „Ratten“ beschimpft, die „in ihre Löcher zurück geprügelt werden“ sollten.

„Ratten“? Eine skandalöse Bezeichnung, die besonders im deutschen Sprachgebrauch an hetzerische, entmenschlichende Sprachbilder aus dunkelsten Zeiten erinnert. Und die sich in diesem Kontext wohl nicht nur auf tatsächliche Rassisten und Verschwörungstheoretiker bezieht, sondern auch auf alle, die die Tagesschau für solche hält.“ (Quelle)

Nazisprech beim Staatsfunk

Nils Dampz (SWR) aus dem ARD-Studio in Los Angeles wörtlich:

„Musk hat auch angekündigt, dass Twitter zum ‚Marktplatz der Debatte‘ werden solle. Aber auf seinem ‚Marktplatz‘ sollen offenbar auch rassistische oder verschwörerisches Ratten (Tippfehler im Original, d. Red.) aus ihren Löchern kriechen dürfen. Twitter kann nur relevant bleiben, wenn genau diese Ratten – um im Marktplatzbild zu bleiben – in ihre Löcher zurück geprügelt werden.“

Ratten? Wow. Was für ein bemerkenswertes Niveau bei der @tagesschau. Und morgen wieder die Spaltung der Gesellschaft beklagen. https://t.co/FijROCUWqt pic.twitter.com/UjTsWJW0Ok — Gert Wöllmann 🗽 (@Gert_Woellmann) November 5, 2022

Applaus für Gewalt gegen Querdenkende

Es handelt sich dabei nicht um den ersten Ausrutscher in der ARD. Erst vor Kurzem rief in der beliebten WDR-Talkshow „Kölner Treff“ die Schauspielerin Heidelinde Weis dazu auf, öffentlich auftretende Kritiker der Impfung zu „prügeln“. Und wurde dafür beklatscht.

