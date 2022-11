„Supergeil Gepard“: Selenskyj feiert die Kriegsgeilheit Deutschlands

(David Berger) Das Verteidigungsministerium der Ukraine feiert in einem skandalösen Video unter dem Titel „Dankeschön Deutschland“ seine eigene Kriegsgeilheit und die Deutschlands. Das Video wird derzeit auf Twitter verbreitet und benutzt die Berliner Kultfigur Friedrich Liechtenstein, der davon nichts wusste.

We salute our German friends for the SUPER systems they’ve provided!@DefenceU pic.twitter.com/ODo2pfvTrW

— Ukraine Territorial Defense Forces (@TDF_UA) November 3, 2022