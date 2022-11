Klima-Terrorismus fordert erstes Todesopfer

Die lange befürchtete Katastrophe ist da: Der ebenso sektenhafte wie kriminelle Klimaterrorismus hat nun ein erstes Todesopfer gefordert. Eine Politik, die jetzt nicht strikt gegen die kriminellen Klimachaoten vorgeht und die Medien, die den Terror weiter als Aktivismus beschönigen, machen sich mitschuldig

Deutsche Medien, u.a. auch „Unser Mitteleuropa„, berichten übereinstimmend: Jener Radfahrerin, die in Berlin vor Tagen bei einem Unfall schwer verletzt worden ist, ist nun im Krankenhaus verstorben bzw. für hirntot erklärt worden (dass die Pressestelle der Berliner Polizei hier auf pietätlose Weise agiert hat, steht noch einmal auf einem anderen Blatt).

Ursächlich mit dem Hirntod der Frau in Zusammenhang gebracht wird, dass sich ihre Rettung dadurch verzögert hat, weil Klima-Aktivisten einen Stau verursacht hatten, wodurch die Rettungskräfte erst verspätet am Unfallort erschienen sind.

Die Frau war am Montagmorgen in Berlin-Wilmersdorf auf der Bundesallee von einem Betonmischer überrollt und unter dem Wagen eingeklemmt worden. Feuerwehr-Einsatzkräfte mit Spezialgeräten standen wegen Protesten von Klimademonstranten im Stau. Ein Feuerwehr-Spezialfahrzeug zum Anheben schwerer Lasten stand eine „recht relevante Zeit“ im Stau auf der Stadtautobahn A100 – wie ein Sprecher erklärte. Ohne den Protest wäre es an dieser Stelle nicht zu einem Stau gekommen – wie die Feuerwehr weiter ausführte. Die Frau kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. (Bild)

„Klima-Kriminelle“ schweigen

Bisher hat sich die Klima-Protestgruppe „Letzte Generation“ nicht zu den schweren Vorwürfen gemeldet. Erst am Dienstag hatte Sprecherin Carla Hinrichs in einer Presseerklärung mitgeteilt, sie sei bestürzt.

Gleichzeitig aber dazu ihre lapidare Meldung: Sie könne nicht ausschließen, dass die Verspätung der Feuerwehr auf einen durch sie verursachten Stau zurückzuführen sei. Sie hoffe inständig, dass sich der Zustand der Radfahrerin nicht durch das späte Eintreffen des Einsatzwagens verschlimmert habe.

„Shit happens“

Dies passt zu den Äußerungen des TV-Talkgasts und Klima-Extremisten Tadzio Müller. Er twitterte in einer ersten Reaktion auf den Unfall:

„Scheiße, nicht einschüchtern lassen. Es ist Klimakampf, nicht Klimakuscheln, & shit happens“.

Auch wenn er sich später dafür entschuldigte und den Tweet löschte, zeigt diese Reaktion doch sehr gut die menschenverachtende Mentalität der Öko-Extremisten. Vorbereitet wurde diese Einstellung durch die über viele Jahre von den Grünen und den gleichgeschalteten Medien geschürte Klimahysterie.