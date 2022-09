Traditionsfleischerei: „Werden ab sofort regelmäßig auf jede Demo gehen!“

(David Berger) „Wir werden ab sofort regelmäßig auf jede Demo gehen und wir rufen auch alle Bevölkerungsgruppen dazu auf! Es ist uns auch sehr egal, wer zu den Demos aufruft, denn hier muss endlich etwas passieren, so kann es nicht weiter gehen“, so eine Traditionsfleischerei aus Norddeutschland in einem Aufsehen erregenden Facebook-Post.

Wie berechtigt die Angst unserer komplett versagenden Regierung vor dem „Wutwinter ist, zeigt u.a. unser Fundstück der Woche, inzwischen fast 2000 mal geteilt, fast nur zustimmende Kommentare:

„Die massiven Erhöhungen der Energiepreise trifft nicht nur die Bäckereien, auch uns als Fleischerei trifft es mit voller Wucht! Der monatliche Abschlag für Strom wird von 2950,-€ auf sage und schreibe 8450,-€ erhöht.

Bäcker, Fleischer: alles geht den Bach runter…

Wie sollen wir diesen Betrag erwirtschaften? Es ist schlichtweg nicht möglich, es über die Verkaufspreise wieder rein zu holen! Wir fordern unsere (unfähige) Regierung auf, endlich gegen diesen Wucher vorzugehen, ansonsten wird auch unsere Traditionsfleischerei , genauso den Bach runter gehen, wie wahrscheinlich alle anderen Handwerksbetriebe ob Bäcker, Fleischer und so weiter.

Wir wollen keine Durchhalteparolen vom Kanzler Scholz hören, seine Kabinettsmitglieder können mal gepflegt in der Versenkung verschwinden, denn wissen wie brenzlich es wirklich hier ganz unten bei den Steuerzahlern aussieht, tun sie definitiv nicht.

„Es ist uns auch sehr egal, wer zu den Demos aufruft..“

Wir werden ab sofort regelmäßig auf jede Demo gehen und wir rufen auch alle Bevölkerungsgruppen dazu auf!

Es ist uns auch sehr egal, wer zu den Demos aufruft, denn hier muss endlich etwas passieren, so kann es nicht weiter gehen. Noch ein Nachtrag, hier werden vom Admin mit Absicht keine Kommis GELÖSCHT Jeder soll seine Meinung haben.

