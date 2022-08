„Das Grüne Reich“ – Vor drei Jahren Comedy, heute Realität

(David Berger) „Die Grünen sind an der Macht und haben eine Diktatur der Verbote errichtet … Willkommen im Grünen Reich“: Eine Satire des Bohemian Browser Ballett von 2019 wird derzeit zur Realität.

Diese Satire ist inzwischen drei Jahre alt. Damals war das noch Comedy, heute wird es zunehmend Realität. Und das Lachen vergeht derzeit den meisten, wenn sie auf ihre Strom- und Gasrechnung sehen oder am Ende des Monats überlegen, was sie sich noch zu Essen kaufen können.

Diktatur der Verbote

In der YouTube-Beschreibung hieß es damals: „Deutschland in der nahen Zukunft: Die Grünen sind an der Macht und haben eine Diktatur der Verbote errichtet … Willkommen im Grünen Reich.“

Wer denkt angesichts der Lacher von damals und der Tausenden an Dummbürger, die diese Regierung gewählt haben, nicht an Max Frisch: „Die beste und sicherste Tarnung ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Komischerweise die glaubt niemand.“

***

