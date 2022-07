Onkel (97) von Beatrix von Storch vermisst

(David Berger) Zugegebenermaßen ist dies ein außergewöhnlicher Artikel hier auf PP. Da ich Beatrix von Storch aber auch persönlich sehr zu schätzen gelernt habe und sie vor Jahren durch das Teilen eines Spendenaufrufs PP mit vor dem finanziellen Ruin bewahrt hat, ist es mir eine Herzensangelegenheit, nun einen Aufruf der Politikerin auch hier zu verbreiten.

Auf Facebook schreibt von Storch:

Dringender Aufruf in privater Sache

Liebe Freunde,

mein Onkel, Anton Graf Schwerin von Krosigk, wird seit Montag, 18.7., 18 Uhr vermisst. Wir suchen ihn sehr verzweifelt. Dies ist kein Hackerangriff auf meine Facebook-Seite. Es gibt zu dieser traurigen Suchmeldung bereits Medienberichterstattung. s. Link im Kommentar.

Ich bin *sehr* dankbar, wenn ihr/Sie diesen Aufruf verteilt. Je mehr Menschen es sehen, desto größer wird die Chance, ihn zu finden:

Anton Graf Schwerin von Krosigk,

heute ist sein 97. Geburtstag,

aufgebrochen am Montag, 18.7. gegen 18.00 Uhr mit einem schwarzen VW Golf, Kennzeichen: SE-SK-1951 in Bad Segeberg, Fahrtziel Högersdorf.

Mein Onkel ist 1,80 Meter groß und von schlanker Statur mit einem „kleinen Bauch“. Er verließ das Haus mit einer schwarzen Cordhose, dunkelblau gestreiftem Hemd und trägt vermutlich ein dunkles Jackett

In Högersdorf ist er nicht eingetroffen. Seither wird er vermisst.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass er eine Bundesstraße oder sogar eine Autobahn „erwischt“ hat und also weit außerhalb von Bad Segeberg versehentlich unterwegs war.

Wir haben bislang keine Hinweise, weder auf ihn noch auf das Fahrzeug. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Segeberg unter der Telefonnummer 04551/884 – 0 oder an jede andere Polizeidienststelle. Hinweise, die zu seinem Auffinden führen, werden mit 1000 Euro entlohnt.

Ich danke allen, die uns helfen, sehr.

Ihre/ Eure Beatrix von Storch