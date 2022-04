Präsidentschaftswahl in Frankreich: Le Pen und Macron gehen in Stichwahl

(David Berger) Angesichts der Stimmung im Land kommt Macron laut ersten Hochrechnungen zu einem erstaunlich guten Ergebnis und liegt einige Prozentpunkte vor seiner Herausforderin Le Pen (Update!)

In Frankreich ist das Veröffentlichen von Prognosen oder Hochrechnungen vor 20 Uhr (wenn die letzten Wahllokale schließen) verboten. Aber ausländische Medien berichteten bereits um ca. 18 Uhr erschüttert davon, dass Le Pen und Macron gleichauf liegen sollen.

Daher blicken die Franzosen zur Stunde auf die französischsprachigen Medien in der Schweiz und in Belgien. Um 17 Uhr konnte immerhin festgestellt werden, dass die Wahlbeteiligung etwas niedriger ausfiel als vor 5 Jahren.

Laut dem belgischen „Standaard“ lagen um 18.30 Macron und Le Penn gleichauf

Emmanuel Macron: 24 Prozent

Marine Le Pen: 24 Prozent

Zemour-Wähler, aber auch viele Linke werden in Stichwahl Le Pen wählen

Erstaunlich ist freilich, dass Jean-Luc Mélenchon auf 19 Prozent kommen soll. Eric Zemour liegt bei 10 %. Diese Stimmen dürften in der Stichwahl, zu der es sehr sicher kommen wird, da keiner der Kandidaten heute die nötige absolute Mehrheit erreichen wird, ganz sicher Le Pen zufließen.

Bei den Wählern der linken Kandidaten sieht dies anders aus. Viele von ihnen haben von Macron und seinen totalitären Allüren sowie einer EU-dominierten Politik die Nase gestrichen voll. Persönlich habe ich mit zahlreichen Franzosen gesprochen, die im ersten Wahlgang Mèlenchon gewählt haben, jedoch fest entschlossen sind, bei der Stichwahl für Le Pen zu stimmen. Obwohl sie einige der Positionen des Rassemblement National nicht teilen, sich schon gar nicht als „rechts“ verstehen. Aber sie haben schlimmste Befürchtungen, dass Macron eine notgedrungen letzte Amtszeit nutzen wird, um seinen totalitär-elitären Regierungsstil noch einmal zu intensivieren.

Bezeichnend, dass das selbst das ZDF einräumen muss: „Linkspopulist JLMelenchon feiert seine Wahlparty heute in einem Pariser Zirkus. Seine Anhänger:innen sind im Gespräch mit uns skeptisch, dass es für die Stichwahl reicht. Im Falle eines Duells Macron – Le Pen wollen sich die meisten nicht festlegen.“

Von jungen Franzosen gefeiert

So wurde Le Pen von jungen Franzosen im Wahlkampf gefeiert:

Dabei wird es kaum bleiben

Update 20:17: n.tv meldet um 20.15 h: „Macron kommt nach ersten Angaben der Wahlforschungsinstitute auf 27 bis 29,7 Prozent der Stimmen. Damit liegt er in der ersten Runde vor der Rechtspopulistin Marine Le Pen, die demnach auf 23,5 bis 24,7 Prozent kommt. Auf Platz drei mit etwa 20 Prozent landet Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon.“ Etwa 7 % soll Éric Zemmour bekommen haben.

Damit hätte Macron besseres Ergebnis als im ersten Wahlgang 2017 erzielt. Bei der Stimmung im Land ein sehr seltsames Ergebnis, das sich sicher im Laufe des Abends noch deutlich verändern wird.

„Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen“

Marine Le Pen hat mit Blick „auf die zweite Runde der französischen Präsidentschaftswahl zu einem breiten Wahlbündnis aufgerufen. „Ich rufe alle, die nicht für (Präsident Emmanuel) Macron gewählt haben, dazu auf, sich uns anzuschließen“, sagte sie am Sonntagabend in einer Ansprache an ihre Anhänger eine halbe Stunde nach Schließung der Wahllokale. Nach den Hochrechnungen kommt sie auf 23,5 bis 24,7 Prozent der Stimmen, Macron auf zwischen 27 und 29,7 Prozent.

„Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen“, skandierten ihre Anhänger. Le Pen sprach von einem „großen, vereinenden Projekt“. Sie stehe für „Wirtschaftspatriotismus“ und die „Wiederherstellung der staatlichen Autorität“, und sie wolle Frankreich „in Ordnung bringen“. (Quelle)

Es wird schwer für Macron

Wir aktualisieren hier weiter. Aber schon jetzt ist klar: le Pen und Macron ziehen in die Stichwahl in zwei Wochen ein. Franck Raisch dazu:

„Es wird schwer gegen Le Pen : Melenchon müsste zur Wahl von Macron aufrufen. Das ist so als würde Petra Pau Christian Lindner als Bundeskanzler empfehlen.“

Und Christopher Hubrich: „Es bleibt bis in 2 Wochen leider noch sehr spannend. Es kommt sehr stark darauf an, inwieweit die Le Pen-Rechte es schafft, das Frustrationspotenzial von Jean Luc Melenchon zu vereinen. Das franz. Parteiensystem der 5 Republik hat sich aber heute final verabschiedet.“

***

