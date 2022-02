(David Berger) Der ehemalige SPD-Politiker und Bundestagsabgeordnete Gunter Weißgerber enthüllt: Karl Lauterbach hatte in der SPD-Bundestagsfraktion bis vor Kurzem keinerlei Standing: Durch die Bank hielt man ihn für fachlich und menschlich nicht geeignet. 2017 verweigerte man ihm sogar den Eintritt in die Gesundheitsfraktion der SPD.

Die damalige Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (die bisher am längsten amtierende Bundesministerin für Gesundheit) ließ die „Seeheimer“ wissen: „Achtet mir darauf, dass ich diesen Mann nicht ins (Gesundheits-)Amt bekomme.

Ein ehemliges SPD-Mitglied enthüllt, was wir immer shcon befürchteten.

In dem aktuellen Podcast der „Achse des Guten“ diskutieren der Philosoph Matthias Burchardt, der Rechtsanwalt Alexander Christ und der ehemalige SPD-Politiker Gunter Weißgerber mit Burkhard Müller-Ullrich über Medien, Karl Lauterbach und über die zunehmende Zahl von Zornbürgern. Er ist druchgehend spannend:

Lauterbach galt die ganze Zeit als Totalversager

Für die, die noch zögern, den ganzen Podcast anzuhören, hier ein kurzer Ausschnitt, indem das ehem. SPD- Mitglied Günter Weißgerber leakt, was man über viele Jahre in der SPD über Karl Lauterbach dachte. Eine sensationelle Enthüllung über einen, dem man in Gesundheitsfragen für fachlich und menschlich komplett ungeeignet hielt.

Auf diesem Hintergrund wird verständlich, das mir ein PP-Leser schrieb: „Der Mann war ein Total-Versager, ist offensichtlich ein Produkt der Medien, das mithilft, unser Land zu zerstören.“:

