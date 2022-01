Covid-Twitter: Panik verbreitende Scheinärzte, hinter denen sich Medienprofis verbergen?

Artikel teilen Facebook VK Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Tumblr Telegram Email Print

(David Berger) „Notarzt am Boden und in der Luft. Begeistert in der Lehre, lerne gerne von anderen, hier privat“ – so der Twitteraccount „narcosedoc“ mit immerhin gut 56.000 Followern. Seit gestern können nur noch „bestätigte Follower“ die Panikmache-Tweets in Sachen Corona sehen, die dort seit vielen Monaten zu lesen sind. Teilgesperrt ist der Account ausgerechnet seit dem Zeitpunkt, an dem Prof. Homburg enthüllt hat, wer seinen Recherchen zufolge wirklich hinter dem Account steht.

Prof. Dr. Stefan Homburg, Professor für Öffentliche Finanzen an der Leibniz Universität Hannover, hat gestern vermutlich einen handfesten Skandal aufgedeckt, an dem auch das Netzwerk „Twitter“ bzw. seine einseitigen Zensoren einen erheblichen Anteil hat bzw. haben:

Scheinärzte, hinter denen sich Medienprofis verbergen

„Scheinärzte, hinter denen sich Medienprofis verbergen, verbreiten seit Beginn der Corona-Krise in regelrechten Kampagnen Angst. Dabei sollen besonders die Fantasy-Accounts wie @narkosedoc , @anaesthet1, @lam3th oder @doc_ecmo betroffen sein. Nach Homburg stehen hinter diesen vermeintlichen Accounts von Ärzten Agenturteams, die Menschen in Angst und Schrecken halten. Oft verwenden Sie schwarze Rhetorik wie „Schlauch im Hals“.“ – so Homburg.

Roger Letsch dazu: „Ich bin zwar noch nicht restlos überzeugt, dass das gefundene Leak tatsächlich das zeugt, was es angeblich zeigt. Aber die genannten Accounts sind bis auf einen seit gestern bei Twitter alle geschlossen worden, was man als Indiz gelten kann. DocCheck, wo die genannten „Ärzte“ schreiben, wird übrigens unter anderem von Pflizer finanziert. Vielleicht hilft das bei der Frage nach dem „warum“?

Sicherheitslücken führten zur Enthüllung

Hier geht es zu dem Enthüllungstweet von Prof. Homburg

Impfluencer @narkosedoc intubiert und twittert den ganzen Tag. Sein im Profil verlinkter Blog hat eine Sicherheitslücke, die offenbart, wer dort wirklich schreibt: Medienfrau Mira Knauf, Germanistin Jane Schulz, Anglistin Mijou Zimmermann …1/2 Check: https://t.co/vVQdh4mwtn — Stefan Homburg (@SHomburg) January 23, 2022

Das einzige, was Twitter heute dazu einfällt: #SperrtHomburg wird zum Trend erklärt. Nachdem der „narcosedoc“ folgenden Tweet mit sichtlich wütendem Inhalt produziert hat::

Auch Twitter hat komplett versagt

Hier geht es aber nicht nur um einen Skandal rund um die Personen, die hinter diesen Accounts stehen und den Vorwürfen der Verwicklungen mit zahlungskräftigen Firmen und Politikern, sondern auch um einen weiteren handfesten Twitter-Skandal:

„Das ganze Agentur-accounts- und Bot-Thema auf Twitter ist eine ganz eigene Recherche wert. Gerade zu Beginn der Pandemie. Tausende Accounts, gleicher Text zur Panikmache.“ – wie ein Twitter-User bemerkt.

„Blamiert bis auf die Knochen“ (Christian Siemering)

Widerspruch kommt indessen von einem Dr. Christian Siemering auf Twitter:

1/n

Der Demagoge Stefan Homburg blamiert sich bis auf die Knochen (strafrechtlich relevant?). Sein Vorwurf: @doc_ecmo, @narkosedoc, @Anaesthet1 und @Lam3th wären „Fantasy-Accounts“, welche von „Agenturteams“ betrieben werden. Er grenzt sie von „echten Ärzten“ ab. #SperrtHomburg pic.twitter.com/YWE6UzpJqW — Christian Siemering (@C_Siemering) January 23, 2022

Die Twitter-Accounts @narkosedoc , @anaesthet1, @lam3th oder @doc_ecmo, die inzwischen bis auf den Account des narcosedocs wieder zugänglich sind, habe ich zwecks einer Stellungnahme angefragt. Ich werde sie hier auch publizieren – im Sinne des bei PP stets gepflegten „Audiatur et altera pars.“

