In einem Land, das Monate schockierender Polizeigewalt gegen Menschen, die für die Freiheit und Demokratie kämpfen, hinter sich hat, muss dieses Video wie Balsam auf die verwundete Seele wirken. Auch wenn Gewalt keine Lösung ist, von keiner Seite.

Das Video fängt den Moment ein, in dem Hunderte von Demonstranten in Melbourne, Australien, gegen die Polizeikette stürmen. Einige der Polizisten wurden verletzt. Am Ende des Protests gab es Hunderte von Verhaftungen.

Pessimisten werden sagen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis dieser Widerstand, der sich weltweit in vielen Ländern regt, auch niedergeschlagen ist und kleingehalten wird:

Shocking video by @davidestcourt captures the moment hundreds of anti-lockdown protesters in Melbourne, Australia rushed the line of police. Some of the officers were injured. There were hundreds of arrests by the end of the protest: pic.twitter.com/wKTM7tnA9A

