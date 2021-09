Das Video „Pandemie in Rohdaten“ hat Schlagzeilen gemacht und konnte in kürzester Zeit 6stellige Abrufe erzielen. Kurz danach wurde es von YouTube gelöscht, das sich – neben Twitter und Facebook – innerhalb kürzester Zeit den Dogmen und Regeln der Corona-Diktatur unterworfen hat. Nun ist es bei Gunnar Kaiser abrufbar und Rechtsanwalt Steinhöfel legt Wert darauf zu betonen, dass es unter seinem „persönlichen Schutz“ steht.

Marcel Barz ist Informatiker und Datenspezialist – er ist darauf spezialisiert Unternehmens-Daten in Form von Dashboards für Kunden bereitzustellen. Er schloß eine Wette mit einem befreundeten Tischler ab, dem er jedwedes wissenschaftliches Arbeiten absprach und besorgte sich alle notwendigen Rohdaten, um die Existenz der Pandemie anhand von Zahlen eindeutig zu beweisen. Zu diesem Zweck hat er all entscheidenden Daten (Sterbefälle, Inzidenz, Intensivbetten) des RKI u. a. überprüft. Gleichzeitig berichtet Marcel Barz von seinen Erfahrungen im Leben und Parallelen zu anderen geschichtlichen Ereignissen.

Inhalt

00:00 Einleitung 10:05 Sterbefallzahlen in Deutschland 29:00 Belegung der Intensivbetten 53:34 Zahl der Infizierten 1:02:04 Ergebnis/Zusammenfassung 1:11:59 Das Prinzip „Nebelkerze“

Der Vortrag wurde am 11.08.2021 in Jüterbog bei Berlin aufgenommen. Der Ort der Filmaufnahmen steht für einen offenen Diskurs, an dem auch gegenteilige Meinungen gleiches Gehör finden.

***

