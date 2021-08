„Tausende deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte bangen in Afghanistan um ihr Leben. Fallschirmjäger der Bundeswehr wurden in einen lebensgefährlichen Einsatz geschickt, um sie zu retten. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel (67, CDU)? Ging am Montagabend ins Kino.“ Und dort lachte sie sich zu einer Filmpremiere von „Die Unbeugsamen“ über Frauen in der Politik kräftig einen ab…

Unser Tweet des Tages kommt vom Chefredakteur der „Jungen Freiheit“ – Er hat diesmal seine Kollegen von „Bild explosiv“ zum Aufhänger genommen.

Frauen in der deutschen Politik

Das ist nicht zu fassen: Mit einer A400M wurden sage und schreibe SIEBEN Menschen aus Kabul rausgeholt. Und Merkel beömmelt sich beim Kinobesuch. Was ist das für ein Irrenhaus! #afghanistan pic.twitter.com/T7QoCpEKBz — Dieter Stein (@Dieter_Stein) August 17, 2021

Frauen in Afghanistan

Etwas anders sehen das die Kollegen von der „Welt“

