Der neue Schmalkaldische Bund lud am Pfingstmontag 2020 zu einem Spaziergang durch die historische Fachwerkstatt Schmalkalden ein. Unter den rund 750 Teilnehmern waren auch einige Redner wie z.B. Peter Weber (Hallo Meinung), Elmar Gehrke (Post von Gehrke), Miriam Hope (Youtuberin), Joern Austinat, die Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld und der Schmalkalder Arzt Dr. Olaf Janda. Stargast an diesem Abend aber war zweifellos Kabarettist Uwe Steimle in seiner Paraderolle als Erich Honecker…

Schon etwas älter, aber hochaktuell!

***

