Am kommenden Samstag (13. März) ruft die Initiative „Es reicht“ zu Demonstrationen in allen 16 Bundesländern auf. Der Start ist an fast allen Orten um 13 Uhr.

Dabei geht es darum seine Solidarität mit den zahllosen Opfern des Lockdowns zum Ausdruck zu bringen und eine andere Corona-Politik zu fordern, die die Kollateralschäden der bisherigen Lockdownpolitik endlich in den Blick nimmt und zur Verhältnismäßigkeit zurückkehrt.

Hier die jeweiligen Demonstrationsorte:

Schleswig-Holstein: Kiel, Reventlouwiese 13:00

Niedersachsen: Hannover, Trammplatz 13:00

Bremen: Bürgerweide 13:00

Hamburg: Rathausmarkt 13:00

M-Vorpommern: Rostock, Neuer Markt – Vor dem Rathaus 14:30

NRW: Düsseldorf, Platz des Landtags 13:00

Hessen: Wiesbaden, Reisinger Anlagen / gegenüber Hauptbahnhof 16:00

Sachsen-Anhalt: Magdeburg, Domplatz 13:00

Brandenburg: Potsdam, Brandenburger Tor 13:00

Berlin: Bundesministerium für Gesundheit 13:00

Saarland: Saarbrücken, Grillwiese am Staden (Obere Lauerfahrt) 15:00

R-Pfalz: Mainz, Domplatz 16:30

Thüringen: Erfurt, Domplatz 13:00

Sachsen: Dresden, Königsufer 13:00

B-württemberg: Stuttgart, Landtag 13:00

Bayern: München, Maximilianstraße/Steinsdorfstraße 13:00

