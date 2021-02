Berlin: Jetzt geht die Polizei mit Hubschraubern gegen Kinder vor

Muskelnzeigen gegen die Schwächsten und derzeit durch die Corona-Krise am heftigsten betroffenen Mitmenschen, die Kinder. Das scheint anhand zahlreicher Polizeieinsätze der letzten Monate – z.B. gegen Schlitten fahrende Kinder trotz Corona-Verboten – immer mehr zum gesellschaftlichen Thema zu werden. Ob die Polizei dadurch ihren ohnehin durch BLM und diverse Einsätze auf Corona-Demos angekratzten Ruf aufbessert, scheint mehr als zweifelhaft.

Unser Tweet des Tages kommt von dem Online-Verificiation-Trainer Eoghan Sweeney. Er schreibt zu einem Vorfall am gestrigen Sonntag in Berlin:

„Rücksichtslos und und unverantwortlich von @polizeiberlin am Weißensee heute. Ja, die Leute sollten sich vom Eis entfernen, wenn es unsicher ist. Aber da waren kleine Kinder mitten in diesem Sturm aus Schnee und Eisbrocken. Die meisten wussten nicht einmal, dass die Polizei sie weg haben wollte…“

Reckless and and irresponsible from @polizeiberlin at Weißensee today. Yes, people should be off the ice if it’s unsafe. But there were small children in the middle of that storm of snow and ice chips. Most didn’t even know the police wanted them off before this turned up pic.twitter.com/gzn96KdhP8

— Eoghan Sweeney (@buileshuibhne) February 13, 2021