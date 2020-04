Unser Tweet des Tages ist schon ein paar Tage alt, aber dennoch hochaktuell. Er erklärt, was Hannover 2020 mit „Istanbul“ 1453 zu tun hat. Und stammt von dem Bundestagsabgeordneten Dr. Baumann:

Man achte auf das T-Shirt dieses "Flüchtlingskindes" aus der Gruppe, die am Wochenende eingeflogen wurde. Es ist nie zu spät, Europa zu verteidigen! pic.twitter.com/5ftnEJGHwD — Dr. Bernd Baumann, AfD (@BerndBaumannAfD) April 20, 2020

Was uns der Untergang Konstantinopels zu sagen hat

Und für alle, die nicht mehr so genau wissen, was da 1453 in Konstantinopel los war, nochmal ein ebenfalls hochaktueller Artikel, den PP bereits vor einiger Zeit veröffentlichte: