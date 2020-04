Alexander Gauland machte in seiner heutigen Rede im Bundestag deutlich, dass die von Bund und Ländern angeordneten Kontaktbeschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie inzwischen weitgehend überflüssig sind. Die meisten Bürger hielten jetzt von sich aus Abstand und die Regeln zum Schutz der anderen und für sich selbst auf kluge Weise ein. So sei es höchste Zeit, „die Schutzmaßnahmen in die private Verantwortung der Bürger zu überführen“.