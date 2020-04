Wenn das die Kobolde wüssten, die die Batterien für unsere Gigabytes herstellen

Die Grünen sind nicht nur im Bereich der Politik – so unsere Nannymedien – die absoluten Überflieger, angesichts der Corona-Krise zeigen sie nun auch, dass sie im medizinischen Bereich besser zuhause sind als jeder Amtsarzt oder Medizinprofessor. Deswegen dürfen sie in keiner Sendung des Staatsfunks fehlöen, bei der wir angeblich (gegen Zwangs-Bezahlung versteht sich) zuverlässigste Informationen in der gegenwärtigen Krise bekommen:

So Merkels eventueller Nachfolger auf dem Kanzlerstuhl, der Grüne Habeck gestern Abend bei Illner-Special mit seiner Aussage: Die Inkubationszeit des Coronavirus verdoppelt sich alle 2 Tage.

Unser Tweet des Tages:

#Habeck bei #Illner: Die Inkubationszeit des #Coronavirus verdoppelt sich alle 2 Tage.🤭 Die Grünen können wirklich stolz auf ihren potenziellen Kanzlerkandidaten sein, der Typ reißt das Ruder wieder rum.😂 pic.twitter.com/o1mu0FNWgI — OM 💙🇩🇪 Deboosted (@OM67010990) April 6, 2020

Für alle, die sich jetzt fragen, was an der Aussage Habecks so lächerlich bis skandalös ist: Inkubationszeit