Schon wieder ein Terrorangriff in London! Mit einer Machete und einem „silbernen Kanister“ (ähnlich einem Sprengstoffgürtel) an seiner Brust hat ein „Mann“ heute in einer Einkaufsstraße in Streatham drei Menschen verletzt, einen davon sehr schwer – bevor er von der Polizei erschossen wurde.

Die Polizei schätzte den Machetenanschlag sehr schnell als Tat mit „islamistischen Terror-Bezug“ ein. Vor etwas mehr als zwei Monaten waren bereits zwei Menschen bei einem islamisch motivierten Angriff erstochen worden. Augenzeugen berichten davon, dass Verletzte noch auf der Straße von Rettungskräften versorgt wurden. Nach Angaben der Londoner Polizei sollen drei Menschen von dem Machetenmann verletzt worden sein, eine Person schwebe in Lebensgefahr.

Videos, die im Netz kursieren, zeigen sehr deutlich, was hier passierte:

Video of police officer going up the to the dead person in Streatham high street.. pic.twitter.com/m9LyiANZM1 — London & U.K Crime.. (@CrimeLdn) February 2, 2020

Johnson dankt Polizei für entschlossenes Vorgehen

Premierminister Boris Johnson dankte den Polizisten und Sanitätern für ihr entschlossenes Handeln, seine Gedanken seien jetzt vor allem bei den Verletzten und allen Betroffenen. Auch die „Sun“ schreibt inzwischen, dass es sich um einen islamistischen Terroranschlag gehandelt hat.

Schusswechsel und Messerangriff in #London: Nach Angaben mehrerer Zeugen starb der von der Polizei erschossene Verdächtige. Medien sprechen von mehreren Verletzten.pic.twitter.com/nijILq2KCi — BlackxMosquito (@BlackxMosquito) February 2, 2020

Sadiq Khans London

Die britische Hauptstadt, die einen muslimischen Bürgermeister und eine hohen Anteil muslimischer Bewohner hat, wird seit Jahren immer wieder von blutigen islamistischen Terroranschlägen heimgesucht.

Bürgermeister Sadiq Khan hatte bereits vor geraumer Zeit den Benwohnern Lonons mitgeteilt, dass Terrorismus zum Leben in einer Großstadt wie London eben dazugehöre.

Wie die z.B. in einem Restaurant reagierten, zeigt schön das folgende Video:

***

Sie wollen Philosophia Perennis unterstützen? Mit zwei Klicks geht das hier:

PAYPAL

… oder auf Klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: PP