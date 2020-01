Wer gedacht hätte, dass die SPD-Intelligenzfrau Sawsan Chebli nun guter Hoffnung ist und sich daher etwas zurücknimmt, hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Und deshalb kommt unser Tweet des Tages wieder von ihr:

Gestern twitterte sie – wohl im Zusammenhang mit dem Gedenktag an die Befreiung des KZ Auschwitz:

„Ist ja alles traurig, was damals passierte. Aber dass der Hass wieder aufkommt, da sind die Juden nicht ganz unschuldig. Siehe Siedlungspolitik, Annexion…“ Das höre ich sehr oft, und zwar nicht von Muslimen, Arabern oder Flüchtlingen, sondern von Deutschen ohne Zusatz.“

„Ist ja alles traurig, was damals passierte. Aber dass der Hass wieder aufkommt, da sind die Juden nicht ganz unschuldig. Siehe Siedlungspolitik, Annexion…“ Das höre ich sehr oft, und zwar nicht von Muslimen, Arabern oder Flüchtlingen, sondern von Deutschen ohne Zusatz. pic.twitter.com/nIyToDdbCl — Sawsan Chebli (@SawsanChebli) January 28, 2020

Klugerweise versteckt sich Chebli hier hinter einem Zitat, so dass sie sagen kann, das habe sie ja niemals selbst gesagt, sondern nur zitiert, was so viele Muslime, Flüchtlinge und sogar Deutsche denken. Was immer das dann auch heißen mag. Erneut ist Fremdschämen angesagt.