(David Berger) Was macht ein Mann wie Thilo Sarrazin in einer Partei, die im System Merkel als der entscheidende politische Machtfaktor zugunsten der Islamisierung Deutschlands wirkt? David Berger hat Thilo Sarrazin dies bereits vor einigen Monaten gefragt. Seine Antwort als Video.

Nicht einmal das hat die SPD professionell hingekriegt: Gegenüber mehreren Medien, u.a. dem Magazin 1984, zeigte sich Sarrazin überrascht von der derzeit die Medien füllenden Nachricht, er sei aus der SPD ausgeschlossen worden.

Er wisse bisher von dieser Entscheidung bisher nichts. Auch seinem Anwalt sei nichts von dieser Entscheidung bekannt. Sollte er aber tatsächlich aus der Partei ausgeschlossen werden, „werde ich auf jeden Fall Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Landesschiedsgerichtes der Berliner SPD einlegen“.

Was macht Sarrazin in der Islamisierungs-Partei?

Von der Taktik her verständlich, aber inhaltlich. Was macht ein Mann wie Thilo Sarrazin in einer Partei, die im System Merkel als der entscheidende politische Machtfaktor zugunsten der Islamisierung Deutschlands wirkt?

David Berger hat Thilo Sarrazin dies bereits vor einigen Monaten gefragt:

