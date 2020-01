Mit einem Zeugenaufruf sucht die Polizei Köln, wie sie schreibt einen „schwarzen“ Mann (ca. 18 Jahre alt). der auf der Kölner Händelstraße einen anderen Mann unvermittelt mit einem „scharfen Gegenstand angegriffen“ und schwer verletzt haben soll.

Ein Unbekannter hat am Montagvormittag (13. Januar) einen Mann (21) im Stadtteil Köln-Neustadt-Süd angegriffen und eine tiefe Schnittverletzung im Bein zugefügt. Die Polizei fahndet nach dem schwarzen Tatverdächtigen. Er wird auf etwa 18 oder 19 Jahre geschätzt und soll zur Tatzeit einen schwarzen Jogginganzug, eine Kappe getragen und einen Rucksack dabei gehabt haben. Nach dem Angriff soll der Angreifer in Richtung Richard-Wagner-Straße geflüchtet sein.

Stark blutende Verletzung

In Begleitung von zwei Bekannten war der spätere Geschädigte um kurz vor 10 Uhr zu Fuß in der Händelstraße unterwegs. Laut der Begleiter sei plötzlich ein Mann von hinten auf den 21-Jährigen zugestürmt und habe ihm die stark blutende Verletzung mit einem scharfen Gegenstand beigebracht. Unmittelbar danach sei der Mann im Jogginganzug weggerannt.

Während sich Rettungskräfte um den Schwerverletzten kümmerten und ihn in ein Krankenhaus brachten, sicherten Polizisten die Spuren am Tatort und brachten die Bekannten des Geschädigten zur Vernehmung auf die Wache. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.

Zeugen gesucht

Weitere Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Tatverdächtigen und dessen derzeitigen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an die Ermittler vom Kriminalkommissariat 51 zu wenden.