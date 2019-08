Am vergangenen Samstag kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einer Schlägerei in einem Imbiss in der Ollenhauerstraße in Berlin-Reinickendorf. Bisherigen Ermittlungen zufolge soll ein 20-Jähriger im Zuge dieser Schlägerei einen 41-Jährigen mehrfach von hinten mit einem Dönermesser geschlagen haben.

Nachdem sich der schwer verletzte Mann auf die Straße gerettet haben soll, alarmierten Passanten die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen in dem Imbiss den 20-Jährigen sowie einen 28-Jährigen, der ebenfalls in die Schlägerei verwickelt gewesen sein soll, fest.

Der 41-Jährige kam mit schweren Schnittverletzungen am Kopf und am Handgelenk zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen dauern an.