60.000 Exemplare bereits ausgeliefert: „Deutschland verrecke – Die Todsünden der Grünen“

Dieses neue Taschenbuch von Peter Helmes – es ist sein 46. Buch und der 8. Titel über die Partei Die Grünen – beschreibt auf 110 Seiten die Realität ohne jede Panikmache. Ein Gastbeitrag von Joachim Siegerist

Wenn die CDU unter der Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) die anstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen verliert, wovon wir derzeit ausgehen können, dann ist es wahrscheinlich, daß wir einen „grünen“ Bundeskanzler bekommen. Die „GroKo“ hat jetzt schon ausgedient und ist am Ende, so daß Neuwahlen für den Bundestag immer wahrscheinlicher werden.

DIE GRÜNEN kommen bürgerlich und seriös daher

AKK ist so vermessen zu glauben (und uns einzureden), daß sie die neue Bundesregierung übernehmen könne. Realistisch ist das nicht, und einem Friedrich Merz wird sie das Feld nicht freiwillig überlassen.Die Sozis stehen ganz ohne Alternative da und werden wohl von der AfD überholt werden.

Das hat sich die SPD selbst eingebrockt. Es ist auch die Quittung für eine völlig verfehlte Besetzung der Parteispitze mit „Edel-Proleten“ des Ranges Martin Schulz und Andrea Nahles („Goldstücke“, „Ätschibätschi“, „Fresse hauen“ usw.), deren Erscheinungsbild eher zu einem Jahrmarktsrummel passen will. Einfach nur peinlich!

Dagegen kommen heute DIE GRÜNEN bürgerlich und seriös daher. Die neue Führung läßt vergessen, daß das noch bis vor wenigen Monaten ganz anders war. Aber ihr Ziel ist nach wie vor das gleiche: Sie wollen eine andere Gesellschaft, einen anderen Menschen – eine Öko-Diktatur.

Es war höchste Zeit, auch diese „neue Partei“ unter die Lupe zu nehmen

Peter Helmes, der den PP-Lesern vor allem auch durch seine profunden Gastbeiträge und seinen Blog „Conservo“ bekannt sein dürfte, hat bereits 7 Bücher bzw. Broschüren über die Grünen geschrieben– darunter das Standardwerk „Rote Teufel im grünen Schafspelz“ (7 Auflagen, 350.000 Gesamtauflage).

Nun fährt erauch in seiner neuen Publikation schweres Geschütz auf. Daß er alles seriös recherchiert hat, gehört bei ihm zum publizistischen Ehrenkodex. In den letzten 20 Jahren hat er 46 Bücher und tausende Artikel geschrieben und keine einzige gerichtliche oder strafrechtliche Auseinandersetzung bestreiten müssen.04

Sein neues Werk sieht er in erster Linie als Versuch, über die wahren Ziele der Grünen zu informieren und zum Widerstand gegen deren Politik aufzurufen.

Ich bin überzeugt, daß ihm, uns und allen Gleichgesinnten der Erfolg nicht versagt bleibt, und wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Mit herzlichen Grüßen

Joachim Siegerist

P.S.: Seit dem Start vor zwei Wochen haben wir (Stand 30.7.19) bisher 60.000 Exemplare ausgeliefert. Es liegen bereits 52.000 Nachbestellungen vor. Es sieht also wieder sehr nach einem neuen Erfolgstitel aus.

Kurzer Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis:

Ignoranz und Arroganz – Die Kardinaltugenden der Grünen

(Einleitung)

Zehn Todsünden der Grünen:

Grünen-Todsünde I : ´68er Gesinnungsdiktatur

Grünen-Todsünde II : Versaute Kindererziehung

Grünen-Todsünde III : Die Deutschland-Hasser

Grünen-Todsünde IV : Willkommenskultur

Grünen-Todsünde V : Das „grüne“ Wahlprogramm zur Europawahl

Grünen-Todsünde VI : „Grün leben“ – nur für Betuchte

Grünen-Todsünde VII : Falsch verstandenes Frauen- und Familienbild

Grünen-Todsünde VIII: Eigentum wird beliebig

Grünen-Todsünde IX : Aushöhlung der Inneren und Äußeren Sicherheit

Grünen-Todsünde X : Klima, Energie, Windkraft – grüner Irrweg

