Die gestrige Skandalrede des Bundeskanzlers zum „Tag der Deutschen Einheit“ hat es ganz Deutschland erneut schmerzvoll vor Augen geführt: Die Hoffnungen, die wohl die meisten Deutschen nach dem Fall der Mauer hegten, wurden nicht nur enttäuscht, sondern von der Politik fahrlässig oder sogar bewusst zuschanden gemacht.

Wohl selten in der jüngeren Geschichte hat eine Regierung, flankiert von willfährigen Medien, derart die Axt an die Grundlagen des eigenen Gemeinwesens gelegt wie die sogenannte »Ampel-Koalition«.

Elfenbeinturm der Macht

Nach den Vorgängerbänden »Blindflug« (2022) und »Abgewrackt« (2023) präsentiert der Schriftsteller Frank W. Haubold eine neue Sammlung von Beobachtungen und Kommentaren zum Zeitgeschehen und zeichnet dabei das deprimierende Bild eines Landes, dessen politische Klasse im Elfenbeinturm der Macht jeden Bezug zur Realität und den berechtigten Interessen der Bürger verloren hat:

„Unser Land gleicht einem Boot, das vom Steuermann geradewegs in Richtung eines Wasserfalls gesteuert wurde und inzwischen so weit Fahrt aufgenommen hat, dass eine Korrektur des Kurses, oder gar Umkehr kaum noch möglich ist.“ – so der Autor im Vorwort des Buches.

Hier einige der Schwerpunktthemen des Büchleins

BKA-Bericht: Dramatischer Anstieg der Zuwandererkriminalität

Der Fisch stinkt immer vom Kopf her.

Der Untergang der alten Welt

Die Hysterie des Niedergangs

m Land der Hundertprozentigen.

Ukraine-Krieg: Das Geschäft mit dem Tod

Hassrede und Gewaltaufrufe: Im „Kampf gegen rechts“ kein Problem

Wenn Demokratie zur Fassade wird

Mit totalitären Maßnahmen die Demokratie

verteidigen?

Dramatische Zunahme der Zuwandererkriminalität

Frank W. Haubold: Richtung Abgrund: Wie unser Land zerstört wird, 138 S., ISBN-13 : ‎ 979-8340035219, 7,90 €.