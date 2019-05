Groß sind die Hoffnungen, die die Menschen in ganz Europa mit dem Einzug der „rechtspopulistischen“ Parteien, in Deutschland mit dem Einzug der AfD in das EU-Parlament verbinden. Sie alle hoffen, dass Europa mit dem Erfolg von Le Pen, Salvini, Meuthen und Co doch noch vor dem gerettet werden kann, wofür bislang die EU stand.

Und das sind die 11 Politiker der AfD, die uns in Zukunft in Brüssel vertreten werden:

– Anderson, Christine Margarete

– Prof. Dr. Beck, Gunnar Günter

– Berg, Lars Patrick

– Buchheit, Markus

– Fest, Constantin Nicolaus Johannes Joachim (Foto l.)

– Krah, Maximilian Eugen

– Kuhs, Joachim Hans

– Limmer, Sylvi

– Prof. Meuthen, Jörg Hubert (Foto r.)

– Reil, Guido

– Zimniok, Bernhard Georg