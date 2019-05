Rezo – nur eine bezahlte Marionette?

Ein Video sorgt seit Tagen für riesen Diskussionen in den Medien, was mittlerweile über 7,5 Millionen Aufrufe zu verzeichnen hat. Die Rede ist von „Die Zerstörung der CDU“ des YouTubers Rezo. Wer genauer hinter die Kulissen schaut, bemerkt dass es sich hier nicht um einen kleinen unschuldigen Youtuber handelt, sondern um eine professionelle PR-Aktion für die Grünen.

Rezo ist besonders bei Jugendlichen sehr beliebt. Unbedarfte gehen davon aus, dass er tatsächlich der nette kleine YouTuber von nebenan ist, der im stillen Kämmerlein solch ein Video mit explosiver Sprengkraft kurz vor der EU Wahl veröffentlicht.

Interessant ist, dass nicht nur die CDU dabei schlecht wegkommt, sondern ebenfalls die SPD sowie die AFD. Was dann noch übrig bleibt als indirekte Wahlempfehlung kann sich jeder an zwei Fingern abzählen.

Leider leben wir in einer sehr oberflächlichen Zeit, dass die Wenigsten die Dinge hinterfragen und noch nicht mal ins Impressum schauen. Hätten sie es getan, dann wäre die Euphorie um den „Superstar Rezo“ ganz schnell verflogen. Dort kann man sehen, dass die große Social Media Vermarktungsfirma TUBE ONE hinter ihm steht und damit sein Marketing und Management unterstützt. TUBE ONE ist ein Tochterunternehmen des größten Vermarkters für Online-und Außen Werbung in Deutschland –Ströer.

Dieses Video muss mit einem extrem großen Vorlauf bzw. zeitlichem Aufwand realisiert worden sein. Es wurden dort 13 seitige Quellenverweisangaben mit 250 Quellenangaben gebracht! Da ich mehrere Bücher selbst geschrieben habe, sowie wöchentliche Videos produziere, weiß ich, wovon ich rede. Dies macht man nicht so „nebenbei“. In mehrfacher Hinsicht scheint dies von seinen im Hintergrund agierenden Strippenziehern von langer Hand genau geplant gewesen zu sein.

Nachdem der größte Teil der deutschen Unternehmen sich für offene Grenzen, Vielfalt und ein Europa für Alle ausspricht, sei die Frage erlaubt, welche Interessen die Firmen verfolgen, die hinter ihm stehen.

